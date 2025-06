A fine stagione la Fiorentina ha tirato una riga iniziando a fare delle valutazione sui giocatori non di proprietà. Tra questi c'era Albert Gudmundsson, arrivato l'estate scorsa in prestito con diritto di riscatto dal Genoa ma che in viola - finora - non ha fatto granché. Nel frattempo è cambiato allenatore, Pioli ha preso il posto di Palladino e nelle riflessioni legate a un possibile riscatto dell'islandese è stato coinvolto anche il nuovo tecnico, che torna in Italia dopo l'avventura in Arabia Saudita nell'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo.

QUANTO GUADAGNA GUDMUNDSSON ALLA FIORENTINA

QUANTO HA PAGATO LA FIORENTINA PER IL RISCATTO DI GUDMUNDSSON - Dopo una serie di confronti tra società, dirigenza e allenatore la Fiorentina ha deciso di riscattare Gudmundsson, ma i viola hanno chiesto uno sconto al Genoa: la cifra prevista per il riscatto era 17 milioni di euro, i rossoblù hanno aperto alla possibilità di una cessione definitiva a un prezzo inferiore e le parti hanno trovato l'accordo finale per 12 milioni di euro. Uno sconto di cinque milioni di euro, col quale il Genoa è andato incontro alle esigenze della Fiorentina.

LE PAROLE DI GUDMUNDSSON - "Sono molto felice di continuare ad indossare la maglia viola ed essere ufficialmente un giocatore della Fiorentina a tutti gli effetti. Ho voluto fortemente che questo accordo venisse raggiunto e ringrazio di cuore il club e i suoi dirigenti per avere fatto di tutto per proseguire insieme. La passata stagione ho dato sempre il massimo per questi colori e sento di potere fare ancora meglio con questa maglia e per i nostri tifosi. Non vedo l’ora di ricominciare insieme. Ci rivediamo presto al Franchi. Forza Viola! Vostro, Albert Gudmundsson".