Bergamo-Leverkusen andata e ritorno. Un viaggio di piacere per Odilon Kossounou, che l'Atalanta ha preso a titolo definitivo dopo una stagione in prestito. Non si è trattato di un riscatto - i nerazzurri avevano il diritto ma non l'hanno esercitato - è stata una rinegoziazione da zero tra i due club che alla fine hanno trovato l'accordo per il trasferimento del difensore ivoriano classe 2001 a Bergamo a titolo definitivo. Il giocatore in Italia si è trovato bene e fin dall'inizio ha dato apertura per un ritorno all'Atalanta, dove ora troverà Ivan Juric e non più Gasperini.

QUANTO HA PAGATO L'ATALANTA KOSSOUNOU - Come detto, l'Atalanta non ha fatto scattare il diritto di riscatto per Kossounou ma si è seduta a trattare da zero con il Leverkusen: l'operazione è stata chiusa sulla base di un trasferimento a titolo definitivo per 20 milioni di euro, che considerando anche i 5 di prestito spesi l'estate scorsa per portarlo in Serie A fanno un affare totale da 25 milioni di euro. I nerazzurri sono riusciti a ottenere un leggero sconto - circa 5 milioni - rispetto alla cifra del riscatto concordata tra i club al momento del trasferimento.

I NUMERI DI KOSSOUNOU CON L'ATALANTA - Nella stagione scorsa Kossounou ha totalizzato 23 presenze stagionali considerando tutte le competizioni, non ha ancora mai segnato con la maglia nerazzurra ma ha fatto un paio d'assist entrambi in Champions League contro lo Young Boys. Tra gennaio e aprile scorsi è, rimasto fermo per tre mesi a causa di un infortunio al tendine che lo costringe a operarsi. Rientra per il finale di campionato, giocando da titolare le ultime cinque partite aiutando la squadra a centrare il terzo posto e la conseguente qualificazione alla prossima Champions.