L'affare Palacios-Inter si stava bloccando negli ultimi giorni di mercato. Anzi, si era bloccato: alcuni aspetti burocratici da risolvere avevano fretano l'arrivo del difensore argentino in nerazzurro. Solo questione di tempo però, perché nell'ultimo giorno di mercato, a poche ore dal gong finale, il club ha ufficializzato l'arrivo del classe classe 2003 dall'Independiente Rivadavia. L'Inter aveva già da tempo l'accordo sia con il giocatore che con gli argentini, bisognava solo sistemare alcuni dettagli formali prima del via libera.

QUANTO HA PAGATO L'INTER PALACIOS - I nerazzurri hanno investito 6,5 milioni di euro più bonus per portare il ragazzo in Italia, contratto di cinque anni con scadenza fissata per giugno 2029. Palacios quindi è arrivato a titolo definitivo, segno che il club crede nella crescita di questo giocatore del quale anche in Argentina parlano molto bene.

PERCHE' L'INTER HA PRESO PALACIOS - L'idea dell'Inter è fargli fare un percorso "alla Bisseck", arrivato un anno fa da quasi sconosciuto e oggi diventato un'alternativa pronta ai tre titolari della difesa di Inzaghi. L'Inter ha puntato su Palacios dopo aver valutato diversi profili nel ruolo di vice-Bastoni, Ausilio e Marotta stavano cercando un braccetto sinistro che potesse fare da alternativa al classe '99, e avevano pensato anche a Mikayil Faye del Barcellona, poi ceduto al Rennes.