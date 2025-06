Dopo averlo prenotato durante la sessione di mercato di gennaio, in questi giorni l'Inter ha accolto Petar Sucic, centrocampista classe 2003 arrivato dalla Dinamo Zagabria per il quale i nerazzurri hanno anticipato la concorrenza di società estere e italiane che si erano già informate sul giocatore. Marotta e Ausilio hanno dimostrato la volontà di chiudere l'affare per il giocatore che ha già svolto le visite mediche mesi fa e da qualche giorno si sta allenando con la prima squadra.

QUANDO PUO' DEBUTTARE SUCIC CON L'INTER

QUANTO HA PAGATO L'INTER SUCIC - Per bloccare Sucic già dalla scorsa sessione di mercato, l'Inter ha fatto un investimento di 14 milioni di euro di parte fissa più altri 2,5 milioni di bonus per mettere a disposizione di Chivu - inizialmente si pensava di Inzaghi - una mezz'ala d'inserimento che il nuovo allenatore nerazzurro ha aggregato al resto della squadra per il Mondiale per Club in programma dal 14 giugno al 13 luglio negli Stati Uniti. Le visite mediche le aveva già svolte mesi fa, prima di finire la stagione con la Dinamo.

LA STRATEGIA DELL'INTER - L'acquisto di Sucic fa parte di un piano più ampio da parte dei nerazzurri, che vogliono ringiovanire la rosa e anche in estate faranno investimenti in quest'ottica dopo l'arrivo del croato e di Luis Henrique dal Marsiglia. Il piano di Marotta e Ausilio è quello di prendere giovani di prospettiva con ingaggi bassi, con l'idea di puntare su talenti "alla Bisseck" spendendo poco e valorizzarli in casa. Sucic ma non solo quindi, l'Inter in estate farà altri investimenti su giocatori non affermati per anticipare la concorrenza, puntanto anche sui giovani di casa che Chivu conosce bene per averli già allenati in Primavera.