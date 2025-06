Quanto ha speso la Fiorentina per il riscatto di Fagioli dalla Juventus

Nicolò Fagioli aveva bisogno di cambiare aria per trovare serenità. Lasciare Torino e la Juventus per diventare protagonista: ci è riuscito a Firenze, dove con Palladino in panchina ha giocato con continuità trovando la fiducia dell'allenatore: in tre mesi ha totalizzato più di 20 presenze in campionato. La qualificazione in Conference League della Fiorentina ha fatto scattare l'obbligo di riscatto per Fagioli, che ora è diventato a tutti gli effetti un giocatore di proprietà del club viola.

QUANTO GUADAGNA LA JUVENTUS DAL RISCATTO DI FAGIOLI - Nel mercato invernale la Fiorentina aveva speso 2 milioni di euro per prendere il giocatore in prestito, con un diritto di riscatto fissato a 13 che sarebbe diventato obbligo a determinate condizioni, più 500mila euro di bonus e il 10% sulla futura rivendita. La condizione per l'acquisto a titolo definitivo di Fagioli era la qualificazione della squadra di Palladino in Europa, arrivata all'ultima giornata di campionato con l'accesso alla prossima Conference League.

LA QUALIFICAZIONE DELLA FIORENTINA IN EUROPA - I viola hanno vinto 3-2 a Udine contro l'Udinese nell'ultimo turno di Serie A, con quei tre punti e con la contemporanea sconfitta della Lazio in casa contro il Lecce (salvo grazie al successo all'Olimpico), hanno superato i biancocelesti qualificandosi in Conference League. Dopo il vantaggio dei padroni di casa con Lucca, la Fiorentina l'ha ribaltata proprio con Fagioli e Comuzzo - primo gol in Serie A con un gran colpo di tacco - momentaneo pareggio di Kabasele prima del gol-vittoria segnato da Moise Kean.