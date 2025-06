Quanto vale Antonio Silva, obiettivo della Juventus

in quel reparto e ora Thiago Motta dovrà inventarsi qualcosa almeno fino alla riapertura del mercato. Poi Giuntoli proverà a portare uno o due difensori a Torino per sostituire gli infortunati. Il dirigente bianconero è già al lavoro, si sta guardando intorno cercando di individuare giocatori adatti al gioco dell’allenatore e “attaccabili sul mercato”.

QUANTO VALE ANTONIO SILVA - Tra tanti nomi, un difensore che piace particolarmente a Giuntoli è Antonio Silva del Benfica. Classe 2003 del Benfica, ha il contratto in scadenza a giugno 2027 e una valutazione di circa 40 milioni di euro. La Juve ha avuto dei primi contatti esplorativi con l’agente del portoghese, Jorge Mendes, procuratore col quale Giuntoli ha un ottimo rapporto e nella sua agenzia c’è anche Francisco Conceiçao. L’idea dei bianconeri è quella di proporre al Benfica un prestito a pagamento e un diritto di riscatto alto, con la possibilità, eventualmente, di risedersi a parlare in estate per trattare un eventuale acquisto a titolo definitivo. L’obiettivo è strappare una sorta di priorità per un’operazione simile a quella che ha portato Conceiçao a Torino.

PERCHÉ PUÒ ANDARE ALLA JUVE - Un fattore che potrebbe aiutare la Juventus ad affondare il colpo su Antonio Silva è la gestione del difensore nel suo club: il Benfica ha cambiato panchina a settembre esonerando Roger Schmidt con l’arrivo di Bruno Lage al suo posto: il nuovo allenatore sta facendo giocare meno l’obiettivo dei bianconeri, gli preferisce Araujo che sta facendo coppia fissa con Otamendi nella difesa a quattro. Antonio Silva in Portogallo ha perso il posto da titolare e ora sta pensando seriamente di cambiare squadra, gennaio potrebbe essere l’occasione giusta e la Juventus la destinazione ideale per ripartire da zero. I bianconeri ci provano, Giuntoli e Mendes sono già al lavoro.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui