Quanto vale Dorgu per il Lecce

Il Milan è consapevole che prima o poi arriverà un momento in cui sarà difficile trattenere Theo Hernandez: dopo le voci di quest'estate il prossimo anno potrebbero arrivare delle offerte concrete, così i rossoneri si stanno guardando intorno per cercare un possibile sostituto per il futuro. Tra i profili che stanno studiando i dirigenti c’è quello di Patrick Dorgu, classe 2004 del Lecce e della Danimarca Under 21 che piace anche al Napoli ed è nel mirino di alcuni club stranieri.

QUANTO VALE DORGU - Il ragazzo è una delle tante intuizioni di Pantaleo Corvino, che nell’estate 2022 l’aveva pescato nel Nordsjaelland per 200mila euro. E oggi vale almeno 15/20 milioni. È questa la valutazione che fanno i giallorossi di Dorgu, che dopo aver vinto uno scudetto Primavera è salito in prima squadra e ha iniziato la nuova stagione giocando in un ruolo più offensivo da esterno sinistro nel 4-2-3-1 di Gotti.

CHI VUOLE DORGU - Il Milan prende appunti e continua a seguirlo, consapevole che su Dorgu c’è già concorrenza dall’estero: in Inghilterra piace in particolare al Liverpool, in Spagna l’Atletico Madrid si è appuntato il suo nome ed è venuto più volte in Italia per studiare da vicino il giocatore. Il Lecce ha fissato una valutazione e si sfrega le mani aspettando le prime offerte. E Corvino sta per centrare un’altra, ennesima plusvalenza.