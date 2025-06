Sono in molti a pensare che Vanja Milinkovic Savic sia uno dei migliori portieri del campionato. Da quando è diventato titolare del Torino - estate 2021 dopo un anno di rodaggio da vice di Sirigu - il giocatore serbo è cresciuto in tutti i fondamentali, migliorando il suo rendimento e chiudendo la porta a doppia mandata. In questa stagione si è rivelato anche il miglior para-rigori della Serie A di quest'anno neutralizzando tre penalty su tre: ha fermato Retegui, Pasalic e Castro; nessuno come lui. Negli ultimi dieci anni, solo Donnarumma ai tempi del Milan è riuscito a prenderne quattro (su nove).

QUANTO VALE LA CLAUSOLA DI MILINKOVIC SAVIC CON IL TORINO - L'ottimo rendimento di Milinkovic Savic sta attirando l'attenzione di alcuni club di prima fascia. Il portiere serbo è stato accostato al Napoli che ci sta pensando in caso di separazione con Meret, ed è seguito da alcuni club di Premier League che hanno mandato più volte degli scout in Italia per farlo seguire da vicino. Il Torino non vorrebbe privarsene, ma sul contratto del giocatore è presente una clausola rescissoria di fronte alla quale il club non ha voce in capitolo: la cifra è di 20 milioni di euro, e la clausola è valida dal giorno dell'inizio della sessione estiva di mercato fino al 31 luglio.

IL FUTURO DI MILINKOVIC SAVIC - Milinkovic ha un contratto in scadenza a giugno 2026 con opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione in favore del club che ha la possibilità di allungare l'accordo al 2027. Inoltre bisogna specificare che il giocatore non ha mai manifestato la volontà di andare via dal Torino, anche se per continuare il suo percorso di crescita sarebbe complicato rifiutare la chiamata di una big. Al momento né il giocatore né il suo procuratore sono stati contattati direttamente da altre società, Vanja è concentrato sul finale di stagione con il Torino poi in estate valuterà cosa fare se dovessero arrivare club pronti a far scattare la clausola.