Quanto vale la maglia del Milan? Sponsor e merchandising è ancora la più ricca della Serie A?

Il Milan che scenderà in campo sabato sera a San Siro contro il Monza per l’ultimissima giornata del campionato 2024/25 presenterà al pubblico la nuova maglia da gara per la stagione 2025/2026. Per l’occasione, nei pressi dell'ingresso del Museo di San Siro, a partire dalle 18.45 sarà allestita una speciale area dedicata ai tifosi con musica, face painting, intrattenimento e un pop-up store. Il lancio commerciale è da sempre un evento importantissimo anche a livello di introiti e ricavi, ma quella rossonera è ancora la maglia più “ricca” dell’intera Serie A?

MAGLIA MILAN: I RICAVI DA SPONSOR - A livello di sponsorizzazioni la risposta a questa domanda è sì, anche se di poco. I contratti in essere e gli sponsor che compaiono attorno al logo rossonero sono oggi 4 e portano cifre ovviamente differenti in base alla collocazione. Lo sponsor tecnico che realizza le divise è Puma e l’accordo siglato nel 2022 per 5 anni è da 30 milioni a stagione. Lo sponsor sul petto è Fly Emirates e dalla compagnia aerea di bandiera degli Emirati arriveranno (se confermato l’accordo siglato da Furlani nei mesi scorsi) 30 milioni a stagione fino al 2030 (la stessa cifra dell’accordo odierno in scadenza 2026). Quello di manica MSC Crociere porta 5 milioni di euro a stagione, stessa cifra da 5 milioni che da quest’anno arriva da BitPanda il retro sponsor che ha sostituito U-Power. Totale? 70 milioni di euro annui.

MAGLIA MILAN: I RICAVI DA MERCHANDISING - Sono in crescita in questa stagione, rispetto all’ultimo dato ufficiale che è legato alla stagione 2023/24, anche i ricavi da merchandising. Il boom avuto sia con la maglia del 125° compleanno, sia con la quarta maglia indossata in stagione finita sold out in un singolo giorno ha dato un piccolo ma importante boost rispetto ai 32,8 milioni di euro di introiti da e-commerce, royalties e altri ricavi commerciali anche se i ricavi netti (scorporato di costi produzione come riportato da Calcio&Finanza) si attesta “solo” a 13,5 milioni.

È ANCORA LA PIÙ RICCA? - 70 milioni di sponsorizzazioni, più di 32,8 milioni di merchandising, per un totale di più di 102,8 milioni di euro fanno della maglia del Milan quella che genera più introiti di tutta l’attuale Serie A. Al secondo posto si piazza l’Inter che somma un totale di 68 milioni di sponsorizzazioni (con i bonus legati ai risultati la cifra si alza) e di più di 24 milioni di introiti commerciali. Se si considera però soltanto il ricavo netto (scorporando quindi i costi di approvvigionamento per il materiale e non solo) arriva il sorpasso nerazzurro che arriva ad un totale di 85,65 milioni contro gli 83,1 dei rossoneri.

