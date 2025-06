Prima di arrivare a Napoli, Scott McTominay non aveva mai vissuto una stagione così importante: 12 gol, 6 assist e la consapevolezza di essere diventato un top player nel suo ruolo. Sì, ma quale ruolo? Antonio Conte l'ha spostato qualche metro più avanti et voilà, è magia. Una mezz'ala che diventa trequartista, un centrocampista trasformato da bomber. Un giocatore del quale il Manchester United si è liberato alla leggera ma ora, il Napoli, non può più fare a meno di lui. Nello scudetto degli azzurri c'è anche (e soprattutto) la firma dello scozzese che fino a un anno fa non aveva mai lasciato i Red Devils.

QUANTO VALE MCTOMINAY DOPO LO SCUDETTO DEL NAPOLI - McTominay è stata l'occasione di mercato che il Napoli ha fiutato in estate: si è informato, ha capito che c'era margine per aprire una trattativa e ha affondato il colpo investendo 30 milioni (più il 10% sulla futura rivendita) per portarlo in Italia. Per qualcuno era una cifra troppo alta, nove mesi dopo ha già raddoppiato la sua valutazione. Già, perché se oggi non vale 60 milioni ci si avvicina. Un attaccante aggiunto che in campionato ha saltato solo la gara casalinga contro il Milan per influenza. McTominay col Napoli ha un contratto in scadenza a giugno 2028 con ingaggio da circa 3 milioni di euro netti a stagione.

PERCHE' IL NAPOLI HA PRESO MCTOMINAY - Spesso la differenza nel mercato la fanno le tempistiche, la capacità di inserirsi nel momento giusto. E il Napoli, con McTominay, su questo aspetto non ha sbagliato nulla: il classe '96 aveva il contratto in scadenza nel 2026 col Manchester United, non c'erano margini di trattativa per un rinnovo e il rischio di perderlo a zero si faceva sempre più alto. Così il ds Giovanni Manna ha capito che se si fosse fatto avanti ci sarebbero state possibilità di prenderlo. Detto, fatto. Un'operazione win win che ha accontentato tutti: il Manchester che ha incassato 30 milioni, il Napoli che ha trovato un grande centrocampista e il giocatore che lontano dallo United è esploso.