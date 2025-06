Quanto valgono le maglie di Juventus, Inter e Milan? Il peso degli sponsor

La sfida per il titolo di prossimo Campione d'Italia non è ancora iniziata: il calciomercato impazza e continuerà a farlo fino ad inizio settembre quando sarà più facile farsi un'idea degli equilibri che si potranno formare nel prossimo campionato. Si può già stilare però la classifica dei valori delle maglie per la stagione 2025/26 e in questo caso il podio è già completo e formato da Juventus, Inter e Milan - nettamente più in là rispetto alle altre squadre dal punto di vista commerciale.

NUOVA PARTNERSHIP - E' infatti di oggi (lunedì 16 giugno, ndr) la notizia di Calcio & Finanza relativa alla nuova partnership della Juventus che rivoluzionerà l'architettura della maglia da gioco in vista della stagione sportiva 2025/26: oltre agli accordi già raggiunti con Jeep e Visit Detroit come partner principali, il club bianconero ha annunciato una nuova intesa con WhiteBIT, che sostituirà Azimut sulla manica della divisa da gioco; da considerare anche la partnership tecnica con Adidas in essere dal 2019/20 e quella con Cygames come retro sponsor.

LE CIFRE - Sempre secondo Calcio & Finanza, Jeep e Visit Detroit porteranno con sè una dote di circa 28/30 milioni di euro a stagione. A questa somma bisogna aggiungere gli oltre 46 milioni garantiti da Adidas (cifra che potrebbe anche crescere in caso di qualificazione alle prossime coppe europee), i 5 di WhiteBIT e i 4 di Cygames, per un totale che si aggira attorno agli 85 milioni di euro stagionali.

CONFRONTO - Come detto in apertura, nel panorama calcistico italiano solo Inter e Milan possono tenere testa alla Juventus dal punto di vista commerciale e degli sponsor. I nerazzurri, vice Campioni d'Italia e d'Europa, si piazzano al terzo posto in questa speciale classifica con un valore della maglia che si attesta attorno ai 62 milioni di euro, mentre i rossoneri arrivano a circa 70 milioni.

Di seguito gli sponsor che nella prossima stagione troveremo sulle maglie di Inter e Milan (secondo i dati disponibili).

INTER - Betsson (30 milioni), Nike (21,250 milioni), U-Power (4,5 milioni) e Gate.io (6 milioni).

MILAN - Emirates (30 milioni), Puma (30 milioni), Bitpanda (5 milioni) e MSC (5 milioni).