Quella volta in cui Carlos Tevez fu arrestato a Manchester

Il Boca Juniors ha rischiato di dover fare a meno di Ayrton Costa, difensore che inizialmente non ha potuto viaggiar negli Stati Uniti con la squadra, perché non in possesso del Visto. Gli è stato inizialmente negato per un presunto coinvolgimento in una rapina. Alla fine si è risolto tutto e Costa è regolarmente negli States.

Ma quando ho letto di un giocatore del Boca bloccato da problemi con la giustizia, mi è venuto subito in mente quella volta in cui arrestarono Carlitos Tevez.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

lui il Boca l’ha lasciato da un po’, ora. Il suo avvocato inglese lo mette in guardia: “non guidare, perché se ti ribeccano, questa volta ti arrestano”.

A questo punto Tevez è costretto a chiedere alla propria compagna, Vanessa, di fargli da autista. Lo porta al campo sporitivo, lo porta in centro, lo porta ovunque.

Poi un giorno Tevez e Vanessa litigano e lui, proprio quel giorno, deve andare a giocare a golf, ma l’orgoglio è più forte. Per nulla al mondo vuole chiedere alla sua compagna di accompagnarlo, tra l’altro il Golf Club è a 5’ da casa. Quindi decide di rischiare: guida lui.

Carlitos va, gioca tranquillo e se ne torna o quanto meno ci prova. Appena mette il muso della macchina in strada, una sirena lo ferma. Il Golf Club se l’è cantata, ha chiamato la polizia: la notizia che Tevez fosse senza patente era nota in città e ora l’argentino è incastrato.

Lo stesso ex attaccante del City racconta che appena tira giù il finestrino, l’agente in fila il braccio in macchina, gli immobilizza il collo e spegne la macchina, per evitare che provi a scappare. Lo tira fuori e lo ammanetta, poi testa sul cofano, come nei film.

Sempre Tevez racconta che in quel momento gli tremano le gambe, pensa a tutte le conseguenze di quel che gli sta accadendo in quel momento. Lui è Carlitos Tevez. Viene portato, ammanettato, in Commissariato e messo in cella. E’ cresciuto a Fuerte Apache uno dei barrios più complicati d’Argentina eppure quando si trova accanto a degli energumeni inglesi tutti tatuati, se la fa sotto.

Viene giudicato in tribunale, lui sempre ammanettato dentro un gabbiotto. Il giudice gli impone 1500 sterline di multa e 250 ore di servizio utile alla comunità, che Tevez svolge regolarmente, con tanto di gilet addosso. Pur essendo uscito da Fuerte Apache, quella volta El Apache se l’è vista brutta.