Qui Milan, verso l'Inter: Walker mette in difficoltà Conceicao. Incognita 9: Abraham, Jovic o Gimenez?

Dentro o fuori. Il Milan, dopo il ko casalingo subito per mano dell’Atalanta che ha compromesso quasi definitivamente le speranza di disputare l’Europa che conta nella prossima stagione, si prepara ad affrontare l’Inter nella sfida valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia, nonché quinta stracittadina stagionale in questo 2024/25. Una partita fondamentale che può riportare il Milan ad avere la possibilità di aggiudicarsi un trofeo che manca in bacheca da ben 23 anni, oltre a dare la più veloce e concreta possibilità di giocare almeno in Europa League nella prossima stagione.

MILAN, WALKER E LOFTUS-CHEEK RECUPERATI

DUE RECUPERI PER CONCEICAO – Servirà il miglior Milan per centrare l’accesso alla finale e mantenere immacolato lo score nei derby di questa stagione, dove i rossoneri non hanno ancora subito una sconfitta (due successi, tra cui il trionfo in Supercoppa Italiana, e due pareggi, compresa l’andata di queste semifinali). Il tecnico Sergio Conceicao avrà altre due armi a disposizione per l’incontro con i nerazzurri di Inzaghi, visto che sia Ruben Loftus-Cheek che Kyle Walker hanno preso parte all’intera sessione con il gruppo durante l’allenamento odierno in quel di Milanello. L’unico indisponibile rimane ancora Emerson Royal, che sta svolgendo il suo programma di recupero dall’infortunio. I due inglesi, dunque, sono recuperati rispettivamente dall’attacco di appendicite e dalla frattura al gomito. Chance diverse di giocare dal 1’, con il terzino ex City che può prendersi una maglia da titolare.

CHI GIOCA, CHI NO E L’INCOGNITA 9 – Conceicao sta studiando la migliore formazione possibile per giocare contro l’Inter e, con ogni probabilità, si affiderà nuovamente alla difesa a 3. Davanti a Maignan, spazio ancora a Tomori e Gabbia, con Thiaw pronto a prendere il posto di Pavlovic nella retroguardia rossonera. A centrocampo, confermati Fofana e Reijnders in mezzo con Theo sulla corsia mancina e un ballottaggio da sciogliere fra Jimenez (per un Milan più offensivo) e Walker (per fornire maggiore equilibrio). In attacco, nessun dubbio su Pulisic e Leao sulle fasce, mentre l’incognita resta la posizione da 9: Jovic è partito titolare contro l’Atalanta per dare spazio ad Abraham nella stracittadina di Coppa, ma ha fornito risposte importanti sotto ogni punto di vista. L’inglese di proprietà della Roma sta scaldando i motori e ha un ottimo feeling contro i nerazzurri – leggasi Supercoppa e match di andata -, mentre Santiago Gimenez ha pienamente recuperato dalla botta subita contro la Fiorentina, ma sembra essere scivolato nelle gerarchie di gradimento dell'allenatore portoghese. L’attaccante messicano sarà un’arma opportuna a match in corso.

PROBABILE FORMAZIONE - MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Thiaw; Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Abraham, Leao. All. Conceicao.