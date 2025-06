Rabiot: "Avete visto la Juve? Ho avuto ragione ad andare via, non volevo continuare in quelle condizioni"

Duro attacco di Adrien Rabiot alla Juventus. L'ex centrocampista della Juventus si è sfogato nel corso di un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport spiegando il suo addio ai bianconeri; il dito del trentenne francese è puntato soprattutto su Cristiano Giuntoli, l'ormai ex uomo-mercato responsabile - secondo il giocatore - della sua mancata permanenza a Torino: "Non ha fatto il necessario per convincermi" ha detto Rabiot. Così il giocatore è andato via a parametro zero per fine contratto ed è tornato il Francia, firmando con il Marsiglia fino al 30 giugno 2026.

L'ADDIO ALLA JUVENTUS - "C'era un interesse perché si continuasse insieme. Anche Thiago Motta mi aveva chiamato, ma Giuntoli non ha fatto il necessario per convincermi. E non ho avuto la sensazione che volesse costruire qualcosa di importante. Vista la loro stagione caotica, forse ho avuto ragione. Già da qualche anno non erano stati fatti acquisti all'altezza della Juve e questo mi frustrava perché avevo l'impressione che in campo fossimo in pochi a fare il necessario. Non volevo continuare in quelle condizioni così ho preferito rimettermi in gioco altrove e ho scelto il Marsiglia".

THIAGO MOTTA - "Non conosco i dettagli, e anche se nel calcio non c'è mai tempo e alla Juve c'è l'esigenza del risultato, è incomprensibile andare a prendere un ottimo allenatore come Motta per poi mandarlo via subito. Dicevano che era l'anno zero, alla fine è bastato qualche risultato negativo per azzerare tutto di nuovo. Ma Thiago ha un grande futuro davanti".

I NUMERI DI RABIOT CON IL MARSIGLIA - Lasciata la Juventus a parametro zero, Rabiot ha firmato con il Marsiglia fino al 30 giugno 2026 ripartendo da casa. Nella squadra di De Zerbi il centrocampista francese ha totalizzato 10 gol e 6 assist in 31 partite tra campionato e Coppa di Francia. A livello di rendimento è stata la sua seconda miglior stagione in carriera dopo quella 2022-23 con la Juventus. E quell'anno, sulla panchina dei bianconeri, c'era proprio Massimiliano Allegri.