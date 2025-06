Rabiot: "L'Inter contro il PSG non ha giocato, perdere 5-0 è umiliante"

Nell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport l'ex centrocampista della Juventus Adrien Rabiot, ora in forza al Marsiglia di Roberto De Zerbi, oltre ad aprire le porte ad un ritorno in Italia - in primis al Milan, che dalla prossima stagione sarà guidato dal suo 'mentore' Massimiliano Allegri - ha parlato anche della finale di UEFA Champions League in cui l'Inter è stata travolta per 5-0 dal Paris Saint-Germain, club nel quale il classe '95 ha esordito nel calcio professionistico e con cui conta più di 150 presenze.

UMILIAZIONE - "Non c'è stata partita, ci siamo tutti chiesti dove fosse l'Inter che ha eliminato il Barcellona. Forse Lautaro non era al top, solo Thuram si è salvato. Il PSG ha fatto una grande partita che premia una grande stagione. Ma perdere 5-0 è umiliante, l'Inter non ha giocato la sua finale" ha detto Rabiot, difendendo solo il connazionale che di fatto è stato l'unico nerazzurro a centrare la porta di Donnarumma nel corso dei 90 minuti.

DE ZERBI - Il centrocampista ha poi proseguito evidenziando i compagni che sono stati importanti nella sua carriera, concludendo poi con parole positive per l'attuale allenatore: "Ho imparato molto da Ibrahimovic quando ero al PSG e da Buffon e Chiellini poi alla Juventus. De Zerbi? Ho iniziato in mediana, poi mi ha spostato a destra, quindi a sinistra e alla fine da numero 10, sempre dandomi le giuste indicazioni. È attento al dettaglio e mi ha aiutato a sentirmi sempre a mio agio".