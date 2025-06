Rabiot vince la causa contro il PSG: risarcimento milionario per abuso di potere, la ricostruzione

Adrien Rabiot vince la causa milionaria con il PSG. La Corte d’Appello di Parigi ha riconosciuto l’abuso di potere da parte del club campione d'Europa e ha condannato i parigini a un maxi risarcimento da 1,3 milioni di euro.

E' stata, quindi, accolta la richiesta dell’ex centrocampista della Juventus di riclassificare i contratti sottoscritti con il club francese tra il 2010 e il 2019 come un unico contratto a tempo indeterminato, condannando il PSG al pagamento di poco più di un milione di euro a titolo di arretrati e risarcimento danni.

I fatti risalgono al 2018, quando il PSG aveva escluso Rabiot dalla prima squadra e poi lo aveva sospeso nell’aprile 2019 per il rifiuto di rinnovare il contratto. Adesso la Corte d'Appello di Parigi ha ritenuto questi comportamenti come dannosi per il giocatore, che in quegli anni aveva intrapreso un'azione legale nei confronti della sua ex squadra. Oggi è, quindi, arrivata la vittoria giudiziaria da parte del centrocampista francese.

Secondo i media francesi, poi, la sentenza potrebbe adesso mettere in discussione una prassi molto diffusa nei club, cioè quella di isolare i calciatori in uscita o in situazioni contrattuali complesse.