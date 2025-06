Rai: Udinese venduta dai Pozzo a un fondo USA per oltre 150 milioni di euro

La fine di un'era. La famiglia Pozzo si appresta a lasciare l'Udinese dopo 39 anni. Secondo la Rai, gli attuali proprietari venderanno il club friulano a un fondo statunitense per oltre 150 milioni di euro. Manca ancora l'annuncio ufficiale, ma nei giorni scorsi le parti avrebbero già firmato un accordo preliminare.

Giampaolo Pozzo acquistò l'Udinese da Lamberto Mazza il 28 luglio del 1986. La squadra bianconera è in Serie A per 29 stagioni consecutive dal 1996 e dal 2016 ha uno stadio di proprietà, dove tra l'altro il prossimo 13 agosto si giocherà la Supercoppa europea.

L'Udinese preferisce non commentare la notizia almeno per il momento. Questa operazione non coinvolge il club inglese del Watford, che rimarrebbe di proprietà di Gino Pozzo. Intanto domenica la squadra friulana gioca in casa contro la Fiorentina l'ultima giornata di campionato in Serie A.