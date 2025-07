Raiola su Donnarumma: "Merita il Pallone d'Oro. Rinnovo? Siamo ottimisti"

Vincenzo Raiola, agente di Donnarumma, ha parlato alla Gazzetta dello Sport: queste le sue dichiarazioni

Vincenzo Raiola, agente di Gigio Donnarumma, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Queste le sue dichiarazioni:

IL PALLONE D'ORO - "Per me Gianluigi merita il Pallone d’Oro. Dembélé ha fatto tanto con i suoi gol, ma senza le parate di Donnarumma contro Liverpool, Aston Villa e Arsenal, il PSG non avrebbe mai vinto la Champions".

IL RINNOVO - "Stiamo discutendo. Una trattativa così lunga non è strana quando si parla del miglior portiere al mondo. Siamo ottimisti, il PSG è un grande club. Lasciamo passare queste ultime partite della stagione e poi cercheremo di trovare un accordo in tempi ragionevoli".

L'INFORTUNIO DI MUSIALA - "È questione di decimi di secondo. Gigio ha toccato il pallone per primo e non ha potuto evitare l’impatto. Non voleva assolutamente fare del male a Musiala. È una persona molto sensibile, tanto che una volta rientrato negli spogliatoi ha acceso il telefono prima del solito per scrivermi, era sconvolto".

LE PAROLE DI NEUR - "Capisco che difenda un compagno, ma ognuno reagisce in modo diverso. A dicembre Gigio ha rischiato di perdere un occhio in uno scontro con Singo. E nel 2014 fu Neuer a infortunare Higuaín...".