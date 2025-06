Rangnick a un passo dal Bayern Monaco, il presidente: 'Contatti positivi, non manca molto'

Ralf Rangnick è in pole position per diventare il nuovo allenatore del Bayern Monaco. Il club tedesco ha già annunciato il divorzio con l'attuale tecnico Thomas Tuchel a fine stagione. Dopo i tentativi andati a vuoto con Xabi Alonso e Julian Nagelsmann (rimasti rispettivamente sulle panchine di Bayer Leverkusen e Germania), ora nel mirino c'è il ct dell'Austria.

DOPO-TUCHEL - La conferma arriva dal presidente del Bayern Monaco, Herbert Hainer: "Stiamo parlando con Ralf Rangnick e la trattativa procede bene", ha dichiarato a Sky Sport Germania dopo il pareggio per 2-2 con il Real Madrid nella semifinale d'andata in Champions League. Si parla di un contratto biennale fino a giugno 2026 con un'opzione per un'ulteriore stagione per succedere a Tuchel che ha già comunicato l'addio dopo aver perso la Bundesliga in favore del Bayer Leverkusen.

LA SITUAZIONE - “È un ottimo esperto del panorama calcistico. Ha un’enorme capacità di far crescere giocatori e squadre. Tutto quello che sento da chi circonda la nazionale austriaca è molto, molto positivo. Se dovesse venire, sarebbe un'ottima scelta per noi. Speriamo che non sia un ritardo troppo lungo. Dovremo vedere quando daremo il via libera definitivo: non passerà molto tempo prima di sapere in che direzione stanno andando le cose", ha continuato il numero uno bavarese.

QUANDO FU VICINO AL MILAN - L'accordo tra Rangnick e il Milan era stato praticamente siglato alla fine del 2019, ma saltò tutto nei mesi successivi a causa dei primi buoni risultati di Pioli e di alcune divergenze sul ruolo estremamente centrale che sarebbe spettato al manager nel nuovo corso. A questo è dovuta la separazione tra i rossoneri e l'ex dirigente Zvonimir Boban. "L'Ac Milan e Ralf Rangnick hanno concordato che non è ancora il momento giusto per lavorare insieme, tenendo conto della buona evoluzione del lavoro di Pioli", aveva dichiarato l'agente del tecnico. Che adesso si appresta ad accettare la missione di riconquistare il trono di Germania con il Bayern Monaco. .