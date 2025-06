Roma, Ranieri: "Il mio futuro? In pensione"

Claudio Ranieri ha ricevuto il 'Premio Maestrelli'. L'allenatore della Roma si è aggiudicato la quarantesima edizione e ha ottenuto il riconoscimento a Montecatini Terme. I giallorossi con lui in panchina sono tornati nelle zone alte della classifica e nel 2025 nessuno ha fatto più punti della Roma. Ora la zona Champions League dista 4 lunghezze, il quarto posto è occupato dal Bologna. Ranieri prima di ricevere il premio ha rilasciato un'intervista a Sky Sport:

IL MOMENTO - La Roma si è ripresa e gran parte del merito è di Claudio Ranieri: "Quando sono arrivato ho trovato un gruppo forte ma che aveva perso autostima. Ho cercato di compattarlo, si sono ritrovati e compattati. Adesso viene il bello e il difficile". Ha poi aggiunto: "Continuiamo con la leggerezza che ci ha contraddistinto e che ha fatto innamorare i tifosi. La qualificazione in Champions League? Sono sempre positivo".

DYBALA - A preoccupare Ranieri sono le condizioni di Paulo Dybala: "Dovremo fare tutti qualcosa in più in vista della sua assenza, è un campione". Ha commentato così l'infortunio dell'argentino che starà fuori un mese. Anche il derby del 13 aprile è a serio rischio e la Roma dovrà giocare senza la sua stella anche contro la Juventus. Si scalda Soulé che è rinato con Ranieri e Sir Claudio si aspetta anche una reazione da Pellegrini.

FUTURO - In molti vorrebbero Ranieri ancora una volta sulla panchina della Roma, ma lui non ha cambiato idea: "La pensione è una cosa giusta". Finito il campionato diventerà un dirigente e sceglierà insieme ai Friedkin il nuovo allenatore. In lizza Gasperini e Sarri. Occhio alle sorprese dei proprietari americani.