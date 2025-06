Ranocchia: "L'unica avversaria dell'Inter è solo l'Inter. Se abbassi il livello perché ti senti troppo bravo..."

L'ex difensore e capitano dell'Inter, Andrea Ranocchia, ha analizzato negli studi di Pressing sulle reti Mediaset il derby di Milano perso dai nerazzurri per 2-1 contro il Milan. Brutto il ko, non tanto per il risultato, ma per come è arrivato, con una squadra che si è di fatto consegnata nelle mani dei rossoneri soprattutto nella ripresa.

LA CHAMPIONS - "Manchester ha inciso? Può darsi. Quello che ho visto è che l'Inter ha concesso tantissime palle gol e di solito è molto solida difensivamente, concede poco, è compatta".

MENTALMENTE SCARICHI - "Oggi mentalmente l'ho vista un po' scarica. Sono partiti male, poi si sono un po' ripresi. Ma hanno concesso tantissimo e di solito non lo fanno. Sono arrivati un po' più scarichi del Milan".

IL MILAN - "E' la prima volta che vedo un Milan che crea tanto, ha sfruttato tutti i buchi dell'Inter. Probabilmente hanno preparato la partita sapendo che all'Inter piace tenere la palla e infatti sono stati molto bravi in questo".

L'INTER È L'AVVERSARIO DELL'INTER - "L'Inter viene da anni di grande calcio, di successi, talenti, giocatori in grande crescita. L'unica avversaria dell'Inter per me è ancora l'Inter. L'Inter non ha fatto l'Inter. Una squadra abituata a vincere deve puntare ad arrivare in fondo in tutte le competizioni".

SE TI SENTI TROPPO BRAVO... - "La Champions è molto più difficile, ovviamente, ma l'unico pericolo è abbassare il livello mentale perché ti senti troppo bravo. Se l'Inter tornerà ai suoi livelli? Sì, magari è una sconfitta che può aiutare".