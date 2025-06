Ranocchia: “Rigore Inter? Gli arbitri non hanno personalità, non sono lucidi”

Andrea Ranocchia, ex difensore dell'Inter e oggi opinionista per SportMediaset, ha commentato il pareggio dei nerazzurri a San Siro contro la Lazio nella 37esima giornata di Serie A, una buona notizia per il Napoli che, frenato dal Parma, ha comunque tenuto un punto di vantaggio in vetta alla Serie A. Queste le parole dell'ex Bari e Genoa.

IL COMMENTO - "L'Inter ha perso un'occasione enorme, per me l'ultima. Un peccato, perché al 90' aveva il campionato in mano. Non è riuscita a sfruttare il calo del Napoli. Dopo tanti anni, comunque, abbiamo un campionato bellissimo. Ha inciso tanto sulla testa delle squadre il giocare in contemporanea a 90' dalla fine. Ho visto squadre nervose, lunghe, tanti errori tattici. Questo avviene per un aspetto emotivo".

POLEMICHE ARBITRALI - "Rigore chiesto dall'Inter? Gli arbitri di oggi non hanno personalità, il livello è molto basso. Serve personalità importante per arbitrare queste partite. Non sono lucidi".