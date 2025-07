Tra il Manchester United e Marcus Rashford è rottura totale: l'inglese vuole il Barcellona ed è pronto a ridursi l'ingaggio. C'è anche il Bayern Monaco

Il vento del calciomercato comincia a soffiare anche in casaManchester United, con ben cinque calciatori che hanno espresso il desiderio di continuare la propria carriera altrove. In parole più semplici, i Red Devils si ritrovano con cinque esuberi da piazzare in questa sessione di mercato. Da Jadon Sancho a Marcus Rashford passando per Antony, Alejandro Garnacho e Tyrell Malacia. Tra questi, però, oltre a Sancho che piace in casa Juventus, è Rashford il giocatore più chiacchierato sul mercato.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

Dopo diverse stagioni vissute da grande protagonista con lo United, il classe 1997 inglese si è perso ed è uscito dai radar dei Red Devils. A gennaio il Milan ci aveva provato in maniera concreta, anche se l'affare era poi sfumato per via delle alte richieste d'ingaggio, che avevano portato il management meneghino a spendere lo slot per il tesseramento di un solo calciatore professionista britannico su Kyle Walker.

L'attaccante si era poi trasferito all'Aston Villa in prestito secco fino al termine della stagione. Adesso, però, l'avventura di Rashford in Premier League sembra essere giunta al termine, visto che il suo sogno è quello di vestire la maglia del Barcellona. Mai come ora, infatti, il club blaugrana è in cerca di un attaccante con le caratteristiche del 27enne inglese, dopo aver visto sfumare l'arrivo di Nico Williams, blindato fino al 2035 dall'Athletic Club. I catalani sono, quindi, pronti ad avviare i primi contatti con i Red Devils, per un affare che potrebbe concretizzarsi sulla base di prestito con diritto o obbligo di riscatto. Come riferito da FootMercato, Rashford sarebbe anche disposto a ridursi lo stipendio pur di giocare al Camp Nou.

Oltre al Barcellona, però, si registra anche l'interesse del Bayern Monaco, che ha perso Sané e cerca un attaccante esterno. Dopo che Uli Hoeness, presidente onorario del club bavarese, ha escluso un possibile arrivo di Rafael Leao: "Un’offerta per Leao? No, assolutamente no. Non ci sono mai stati margini per arrivare a Leao", i tedeschi potrebbero buttarsi a capofitto su Rashford.