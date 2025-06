Raspadori chiede spazio: il pensiero di Conte, i rumors sulla Juventus e Fagioli

Giacomo Raspadori chiede spazio e non è utopistico pensare a un prossimo futuro lontano dal Napoli, comunque non disposto a fare sconti per un classe 2000 acquistato nel 2022 dal Sassuolo con la formula del prestito (5 milioni) più riscatto (25 milioni) e sotto contratto con il club di Aurelio De Laurentiis fino al 2028.

RASPADORI E LA VOGLIA DI GIOCARE - Pochi giorni fa, l'attaccante del Napoli ha parlato così del proprio momento, facendo intendere di desiderare più spazio rispetto al minutaggio attuale (8 presenze stagionali, per un totale di 383 minuti in campo, con una media di 47 minuti a partita): "A 24 anni non mi considero più un giovane, - ha dichiarato Raspadori a Vivo Azzurro TV - anche se per tanti può essere così. Sono molto ambizioso, ho diversi obiettivi. In questo momento della carriera vorrei completare la mia maturazione cercando di trovare spazio e continuità, di avere un minutaggio che mi porti a potermi esprimere al meglio. Sono convinto delle mie qualità e di avere ancora tanto da tirare fuori".

IL CONTE PENSIERO - A stretto giro di posta, sono arrivate le parole di Antonio Conte, oggi in conferenza stampa: "Per ciò che riguarda Raspadori è lo stesso discorso degli altri, è un giocatore importante e forte. La mia intenzione è quello di rinforzare il Napoli, per il presente e per il futuro. Quest'anno stiamo facendo solo il campionato e la Coppa Italia e non abbiamo altri sfoghi su altre competizioni e diventa difficile dargli minuti. Ma comunque dopo i titolari è quello più utilizzato. Sta crescendo e ho un'idea mia su di lui. Sono molto contento. Quando ti ritrovi con questa classifica non vuol dire che hanno contribuito solo i titolari, tutti hanno contribuito. Non lascio andare giocatori che ritengo forti: l'ho fatto in estate, avendo anche ragione, e lo faremo a gennaio".

IPOTESI JUVENTUS -Raspadori sente il bisogno di giocare di più, anche per non perdere il suo posto, per ora abbastanza saldo, nel gruppo dei convocati abituali da parte del CT della Nazionale, Luciano Spalletti. Il grande obiettivo è far parte dell'Italia che si giocherà l'accesso ai Mondiali del 2026 e poi volare in America con gli Azzurri. I rumors di mercato di recente hanno accostato Raspadori alla Juventus, nelle ultime ore addirittura nell'ambito di un'operazione che coinvolgerebbe, sul fronte opposto, anche Nicolò Fagioli. Quel che è certo è che Conte fino a giugno non vorrà rinunciare a nessun elemento della rosa che attualmente gli consente di essere primo in classifica, titolare o riserva che sia. In estate, poi, tutto potrà accadere, anche che Raspadori possa essere ceduto, alle condizioni del Napoli, a chi gli possa consentire di giocare di più.

