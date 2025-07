Real Madrid, Ancelotti prepara delle mosse a sorpresa per la remontada sull'Arsenal

"Novanta minuti al Bernabeu sono molto lunghi". Il Real Madrid scalda l'ambiente per la gara di questa sera contro l'Arsenal, valevole per il ritorno dei quarti di finale in Champions League. Si (ri)parte dal 3-0 dell'andata per gli inglesi, trascinati dalla doppietta di Declan Rice su punizione.

L'allenatore spagnolo dei Gunners, Mikel Arteta non vuole fare le barricate: "La nostra mentalità è quella di scendere sempre in campo per vincere, anche stasera".

Dall'altra parte il tecnico italiano Carlo Ancelotti non si scompone: "Non credo che questa partita avrà ripercussioni sul mio futuro, non è la mia prima grande partita e spero che non sarà l'ultima".

Ancelotti prepara delle mosse a sorpresa nell'undici iniziale. Rispetto all'andata non ci sarà lo squalificato Camavinga, così Valverde tornerà nel suo ruolo naturale di centrocampista. Resta da vedere se al suo fianco ci sarà Modric, Ceballos o Tchouameni. Quest'ultimo potrebbe infatti essere arretrato al centro della difesa, con il conseguente spostamento di Raul Asencio come terzino destro.

Un'altra soluzione alternativa può essere l'esclusione dalla formazione titolare di un attaccante (il brasiliano Rodrygo) per rinforzare il centrocampo e dare maggiore libertà d'azione a Bellingham, che non si nasconde: "Negli ultimi giorni la parola più usata nel nostro spogliatoio è 'Remontada'". Il Real Madrid ci crede e non vuole saperne di alzare bandiera bianca.