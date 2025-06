Real Madrid-Arsenal: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Secondo atto dei quarti di finale di UEFA Champions League e a Madird, al Santiago Bernabeu si gioca Real Madrid-Arsenal, gara di ritorno che prenderà il via con il netto risultato di 3-0 in favore dei Gunners rimediato a Londra all'andata.

Ai Blancos di Carlos Ancelotti serve letteralmente un'impresa per ribaltare il risultato e il nervosismo che si avverte nello spogliatoio (LEGGI QUI - Rosso diretto a Mbappé, entrata killer su Blanco) non rende semplice la gestione dell'allenatore italiano. Mikel Arteta, invece, può concentrarsi solo sulla Champions dati gli ultimi pareggi contro Everton e Brentford che hanno spento ogni velleità di rincorsa al Liverpool capolista. Chi passa il turno in semifinale trova il Paris Saint-Germain, che ha eliminato l'Aston Villa.

Arbitra il francese Francois Letexier e occhi ai cartellini, che si azzereranno dopo il turno, ma chi è diffidato può essere squalificato in caso di ammonizione: Éder Militão, Endrick, Lucas Vázquez, Modrić, Rüdiger, Vinícius Júnior, Martinelli, Partey, Rice, Timber.

Tutte le informazioni su Real Madrid-Arsenal: quando si gioca, formazioni e dove vederla in tv e streaming.

REAL MADRID-ARSENAL: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Real Madrid-Arsenal

Data: mercoledì 15 aprile 2025

Orario: 21.00

Canale tv: TV8, Sky Sport Uno (201), Sky Sport (251), Sky Sport 4K, NOW

Streaming: Sito TV8, Sky Go, NOW

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Lucas Vazquez, Raul Asencio, Rudiger, Alaba; Valverde, Tchouameni, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinicius Junior. All. Ancelotti.

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Partey, Rice, Odegaard; Saka, Merino, Martinelli. All. Arteta

DOVE VEDERE REAL MADRID-ARSENAL IN TV - La sfida tra Real Madrid e Arsenal sarà trasmessa in diretta tv in chiaro da TV8, canale 8 del digitale terrestre. Inoltre sarà trasmessa in esclusiva satellitare da Sky: i canali di riferimento saranno Sky Sport Arena (canale numero 204) e Sky Sport (253).

In alternativa è possibile vedere la partita in tv su NOW accedendo all'app disponibile per smart tv, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV. Anche in questo caso, bisogna aver sottoscritto l'abbonamento con la piattaforma online.

REAL MADRID-ARSENAL IN DIRETTA STREAMING - Real Madrid-Arsenal sarà disponibile anche in diretta streaming sul sito di TV8. Per gli abbonati Sky c'è l'app Sky Go disponibile per smartphone, tablet e pc fissi.

L'alternativa è offerta da NOW, anch'essa disponibile su dispositivi mobili e fissi, con l'aggiunta di altri dispositivi quali console per videogiochi, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV.