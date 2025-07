Real Madrid-Borussia Dortmund, le pagelle di CM: i due Garcia e Guler scatenati. Huijsen, che pasticcio

Le pagelle di Real Madrid-Borussia Dortmund, quarto di finale del Mondiale per Club: promossi e bocciati

Real Madrid-Borussia Dortmund 3-2

REAL MADRID

ourtois 6,5: partita a lunghi tratti da spettatore, poi nulla può sul diagonale di Beier e intuisce ma non arriva sul rigore di Guirassy. Nel finale, però, mette le mani sul risultato con una grandissima parata su Sabitzer che salva il risultato.

Rudiger 5,5: perde certezze dopo l'uscita dal campo di Tchouameni. Un suo rinvio sbilenco tuttavia regala a Beier il pallone del 2-1.

Tchouameni 6,5: piazza il muro davanti a Courtois e non fa passare niente. Esce stremato dopo una gara senza sbavature e quando lascia il campo viene meno la stabilità difensiva madrisista (dall'85' Asencio sv).

Huijsen 5: una partita complessivamente positiva rovinata nel finale con un fallo che gli costa l'espulsione e regala un rigore al Dortmund. Si perderà la semifinale

Alexander-Arnold 6,5: inserimento con tempi perfetti, cross a memoria a rimorchio come ai tempi del Liverpool. Cambiano i compagni di squadra, non il risultato. Nella ripresa cala d'intensità, ma gestisce bene le incursioni di Svensson (dal 67' Ceballos 6: entra per mettere ordine, esegue senza intoppi).

Bellingham 6: la squalifica di Jobe gli ha negato la sfida tra fratelli, vuole comunque brillare in proprio ma nel farlo sciupa una buona ripartenza nel primo tempo. Meno incisivo del solito (dal 67' Mbappé 7: la sua condizione fisica sta migliorando e si vede, prova ad accendersi con i suoi soliti strappi e poi trova il goal con un'acrobazia spettacolare sul cross di Arda Guler. Kylian è tornato).

Guler 7: Xabi Alonso lo ripropone da numero 6, lui ripaga con una prova impeccabile. Al centro del gioco fin dalle prime battute e serve Gonzalo Garcia con un delizioso tocco sotto che libera l'attaccante a tu per tu con Kobel. Poi diventa l'uomo ovunque del Real: aiuta a impostare quando è in posizione più arretrata, prova a rifinire davanti e confeziona l'assist al bacio per Mbappé. Xabi Alonso sta trovando le giuste chiavi per rilanciarlo.

Valverde 6,5: dinamico, ordinato, intenso, leader silenzioso ed equilibratore in mezzo al campo. Il solito Valverde, insomma. Con l'ingresso di Modric può sganciarsi maggiormente verso l'area avversaria, Kobel gli nega il goal.

Fran Garcia 7: il migliore dei suoi nel primo tempo con cross e corse che creano la superiorità numerica, come in occasione del goal di Gonzalo Garcia. La sua intraprendenza viene premiata, si butta in area sul cross basso di Alexander-Arnold e trova anche la gioia personale. Nella ripresa gestisce con più attenzione, ottima prestazione.

Gonzalo Garcia 7: sentenza inesorabile. Altro giro altra festa per il giovane attaccante, che attacca bene sul primo palo e con il piede non preferito segna il goal numero 4 (in 5 presenze), diventando capocannoniere del Mondiale per Club (stesse reti di Angel Di Maria e Marcos Leonardo, ma dalla sua ha anche un assist). A corredo lotta con i centrali tedeschi per aprire spazi e dà sempre uno sfogo offensivo alla manovra (dall'86' Rodrygo sv)

Vinicius Junior 6: vivace nei movimenti e brillante nelle idee, ma non preciso nell'esecuzione. Il tentato pallonetto su Kobel nel finale di primo tempo è la fotografia (dal 67' Modric 6: a settembre spegne 40 candeline e gli effetti del tempo si intravedono dal punto di vista di corsa e potenza di tiro. La classe però è intatta, si veda il tocco d'esterno con cui si presenta al primo pallone toccato).

All. Xabi Alonso 6: ha rivitalizzato Arda Guler, Fran Garcia si sta dimostrando una risorsa preziosa, Gonzalo Garcia è una macchina da goal e ha nuovamente a disposizione anche Mbappé. Il Real si dimostra superiore per 88', poi la luce si spegne e le difficoltà degli ultimi minuti sono un campanello d'allarme importante. C'è ancora molto lavoro da fare per rendere più solida la squadra.

BORUSSIA DORTMUND

Kobel 6: incolpevole sui tre goal del Real, nega la gioia a Valverde con un grande intervento con il piede.

Sule 5: balla tanto, come tutti i compagni di reparto. Fatica ad aiutare Ryerson nel contenere le iniziative di Fran Garcia (dal 46' Couto 5: dà sì dinamismo, ma rischia anche l'espulsione dopo pochi minuti dal suo ingresso. Un ingresso in campo non indimenticabile).

Anton 5,5: partecipa al pasticcio sul goal di Gonzalo Garcia, che sfila alle sue spalle, poco presente anche sulle altre due reti del Real.

Bensebaini 5: chi deve marcare Gonzalo Garcia? Non intuisce il pericolo e non stringe sull'attaccante, lasciandolo colpevolmente indisturbato nell'area piccola. Poco reattivo anche sul taglio di Alexander-Arnold sul raddoppio del Real, nel complesso non offre sicurezza davanti a Kobel.

Ryerson 6: Fran Garcia lo brucia in occasione del raddoppio del Real, cresce nella ripresa e dà fastidio ai blancos per lunghi tratti.

Sabitzer 6: poco coinvolto inizialmente cresce alla distanza, una sua deviazione nega il tris ad Arda Guler. Sui suoi piedi all'ultimo secondo la clamorosa occasione per il pareggio: controlla e calcia, ma Courtois si supera e spegne tutto.

Gross 5,5: prova a fare filtro e a innescare i suoi con un paio di lanci, non ha successo in nessuna delle due fasi (dal 46' Nmecha 6: porta più fisicità e intensità e il BVB ne beneficia).

Svensson 6: bel cross per Brandt nel primo tempo, prova a spingere con costanza nonostante Alexander-Arnold e Rudiger siano un muro difficile da scavalcare.

Brandt 5,5: un buon anticipo di testa in avvio di partita è l'unico acuto della gara. Troppo poco (dal 63' Duranville sv: la sua partita dura meno di 20 minuti, esce per un infortunio senza incidere. Dall'82' Chukwuemeka sv).

Guirassy 6,5: troppo isolato, prova a battagliare con i centrali madridisti ma ne esce quasi sempre sconfitto. Non molla fino all'ultimo però e nel finale conquista un rigore più espulsione di Huijsen, penalty che lui stesso trasforma.

Adeyemi 5: impalpabile per tutto il primo tempo, qualche accelerazione ma non crea problemi alla difesa blanca (dal 46' Beier 6,5: ci mette un tempo a ingranare, poi trova un bellissimo diagonale per superare Courtois ma è troppo tardi per riaprire l'incontro).

All. Kovac 6: deve fare i conti con cessioni importanti (Gittens al Chelsea) e assenze pesanti (Jobe Bellingham squalificato), la partita si mette presto in salita ma trova comunque il modo di riaprire l'incontro con i cambi. Non è fortunato e il Mondiale per Club si ferma sui guantoni di Courtois, ma esce a testa alta.