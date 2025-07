L'ultimo quarto di finale del Mondiale per Club: in palio fra Real Madrid e Borussia Dortmund l'ultimo posto tra le migliori quattro del Mondo

Real Madrid-Borussia Dortmund non è soltanto il remake della finale di Champions League del 2024. I blancos di Xabi Alonso e i gialloneri di Niko Kovac si scontrano nell'ultimo dei quarti di finale del Mondiale per Club con calcio d'inizio alle 22 di sabato 5 luglio 2025 al MetLife Stadium di New York Chi passa il turno in semifinale affronta il PSG che ha battuto 2-0 il Bayern Monaco. Tante le assenze da entrambe le parti ma quella che fa più rumore è quella di Jobe Bellingham (squalificat) per il Dortmund con la sfida diretta al fratello Jude che sarà rimandata.

MONDIALE PER CLUB, REAL MADRID BORUSSIA DORTMUND: LE FORMAZIONI UFFICIALI E IL TABELLINO

Real Madrid-Borussia Dortmund

Marcatori:

REAL MADRID (3-5-2): Courtois; Rudiger, Tchouameni, Huijsen; Alexander-Arnold, Arda Guler, Bellingham, Valverde, Fran Garcia; Gonzalo Garcia, Vinicius.

A disposizione: Lunin, Carvajal, Militao, Mbappé, Modric, Rodrygo, Lucas Vasquez, Ceballos, Brahim Diaz, Youssef, Jacobo, Asencio, Chema, Munoz, Martin.

All. Xabi Alonso.

PROBABILE BORUSSIA DORTMUND (3-4-1-2): Kobel; Sule, Anton, Bensebaini; Ryerson, Nmecha, Groß, Svensson; Sabitzer; Guirassy, Adeyemi.

A disposizione: -

All. Kovac.

Arbitro: Abatti

Ammoniti: -

Espulsi: -

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Partita: Real Madrid-Borussia Dortmund

Data: sabato 5 luglio 2025

Orario: 22.00 italiane

Canale tv: DAZN, Canale 5

Streaming: DAZN, Mediaset Infinity, SportMediaset

LEGGI QUI LA CRONACA COMPLETA E LE STATISTICHE DELLA PARTITA