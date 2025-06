Real Madrid, brutte notizie per Xabi Alonso: nuovo infortunio per Alaba e niente sfida con la Juventus

David Alaba non sarà a disposizione per l’ultima parte del Mondiale per Club, compresa la sfida con la Juventus valevole per gli ottavi di finale della competizione. Il centrale austriaco ha, infatti, riportato un nuovo problema fisico che gli impedisce di proseguire la propria avventura americana.

Questa la nota con cui il club spagnolo ha informato dell'infortunio del proprio difensore: "A seguito degli accertamenti medici effettuati, a David Alaba è stata diagnosticata una lesione al muscolo del polpaccio della gamba sinistra".

Xabi Alonso dovrà, quindi, fare a meno del veterano difensore fino al termine della rassegna mondiale. Come riportato dal quotidiano spagnolo AS, infatti, il centrale austriaco sarà costretto ad uno stop di almeno tre settimane. Un altro duro colpo per il classe 1992, visto che quello accusato durante il Mondiale per Club è il terzo infortunio patito negli ultimi mesi.