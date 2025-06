Ex Juventus, ufficiale: Huijsen al Real Madrid. Le cifre

La notizia era già nell'aria, ma ora è ufficiale: il Real Madrid acquista Dean Huijsen. Dopo le voci dei contatti tra le parti degli scorsi giorni, il club spagnolo ha definito tutti i dettagli per l’arrivo del difensore di proprietà del Bournemouth, che approda a Madrid per circa 60 milioni di euro (50 milioni di sterline), pari al valore della clausola rescissoria presente nel contratto del giocatore.



Il difensore spagnolo è protagonista di una stagione incredibile in Inghilterra, che ha di fatto attirato l’interesse di alcuni top club europei, come Chelsea e Real Madrid. Proprio i Blancos, però, nelle ultime settimane hanno accelerato, trovando la quadra per il trasferimento del giovane centrale ex Juventus.



I DETTAGLI - Dopo aver svolto le visite mediche a Londra, Huijsen ha firmato un contratto per le prossime 5 stagioni fino a giugno 2030. Il classe 2005 sarà quindi disponibile per prendere parte al Mondiale per Club con la maglia del Real Madrid.



SORRIDE A META’ LA JUVENTUS – Nel momento della cessione del difensore dalla Juventus al Bournemouth, il club bianconero ha inserito una percentuale sulla futura rivendita di Huijsen del 10%, che porterà, quindi, nelle casse bianconere un incasso pari a circa 6 milioni di euro, dopo averlo ceduto in estate per 15,2 milioni di euro più bonus. Sorriso a metà, però, per i bianconeri, che avevano in casa un grandissimo talento, ceduto in maniera troppo frettolosa.

IL COMUNICATO UFFICIALE DEL REAL MADRID - Dean Huijsen (Amsterdam, Paesi Bassi; 14/04/2005) è un nuovo giocatore del Real Madrid. La nostra squadra rafforzerà la sua linea difensiva con un giovane talento che, a 20 anni, è già un nazionale spagnolo e ha giocato a livello professionistico nella Serie A italiana e nella Premier League.

Acquistato dal Bournemouth, il difensore centrale è uno dei candidati al premio di miglior giovane giocatore della Premier League per la stagione 2024-25.

Huijsen ha esordito con la nazionale spagnola lo scorso marzo. Si è formato nelle giovanili del Malaga e nel 2021 ha firmato per quelle della Juventus, dove ha esordito in prima squadra in una partita contro il Milan. Successivamente ha trascorso mezza stagione in prestito alla Roma prima di unirsi definitivamente al Bournemouth.

