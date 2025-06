Real Madrid, ecco Huijsen: "Il miglior giorno della mia vita". Florentino: "Difensore moderno, pronto a trionfare"

Dean Huijsen, ex difensore della Juventus passato in questa finestra di mercato dal Bournemouth al Real Madrid per 60 milioni di euro (dopo che la Juve lo aveva ceduto al Bournemouth un anno fa per 15 milioni), oggi è stato presentato ufficialmente dal club Blanco. Di seguito le sue parole, riportate da Marca.

Come si sente: "Penso che sia il giorno più bello della mia vita. È un sogno essere qui e darò tutto per la squadra".

Perché il numero 24 e la scelta del Real Madrid: "Per me, il numero 24 è il numero che esiste, e tra le offerte di altre squadre, il Real Madrid è il miglior club del mondo, e non c'è nessun'altra squadra che gli sia pari".

Se ha parlato con Xabi: "Sì, un po', di cosa si aspetta da me, e penso che saranno anni fantastici".

Cosa si aspetta dal Real Madrid: "Mi inserisco molto bene nello stile di calcio di Xabi; cercherò di aiutare la squadra in ogni modo possibile".

Se ve l'avessero detto sei mesi fa... "Per me, esordire con la Spagna e firmare per il Real Madrid è un sogno; quello che sto vivendo è un sogno".

Le richieste del Real Madrid: "Penso di aver dimostrato di essere pronto. Sono qui per aiutare la squadra in ogni modo possibile. Voglio vincere tutto come giocatore e ho molta ambizione".

Com'è Huijsen: "Sono abbastanza calmo. Sono me stesso e vivrò la mia vita e farò ciò che amo di più. Cerco di essere umile e di lavorare sodo".

Ramos come idolo e se si sono parlati: "Mi ha mandato un messaggio il giorno in cui è diventato ufficiale, il miglior difensore centrale della storia".

La qualità del suo gioco con la palla e come ci ha lavorato: "Il gioco con la palla è qualcosa che ho oltre alla difesa. Sono cresciuto".

Il difensore più costoso nella storia del club, se può dire la sua: "Non mi interessa molto, non ci penso".

La chiamata più speciale di Mourinho: "L'ho già detto, ero a cena di Natale con la mia famiglia e Mourinho mi ha chiamato. È uno dei più grandi allenatori nella storia del calcio."

IL COMMENTO DI FLORENTINO PEREZ - Florentino Perez, presidente del Real Madrid, accoglie così il difensore classe 2005, che vanta 4 presenze con la nazionale maggiore spagnola: "A 20 anni, hai dimostrato che il tuo calcio ispira l'ammirazione di tutti i tifosi. Sei un difensore centrale moderno pronto a trionfare nel Real Madrid. Molti club ti volevano, ma tu hai scelto di venire al Madrid. Arrivi pieno di speranza in un club che rappresenterà la sfida più grande della tua carriera professionale. D'ora in poi, vivrai con una nuova famiglia e capirai che tutto ciò che hai ottenuto è merito dell'unità".