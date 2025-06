Real Madrid-Real Sociedad 4-4 dopo i tempi supplementari: Rudiger manda Ancelotti in finale di Coppa del Re con Atletico Madrid o Barcellona

Carlo Ancelotti chiama, Endrick risponde presente. L'attaccante brasiliano classe 2006, autore del goal decisivo nell'andata vinta 1-0 in trasferta, segna anche nella semifinale di ritorno della Coppa del Re allo Stadio Santiago Bernabeu contro la Real Sociedad. Passata in vantaggio al 16' con Barrenetxea.

Poi alla mezzora Vinicius sforna un assist al bacio per il suo giovane connazionale, che mette in rete la palla del pareggio per 1-1 con un delizioso tocco sotto. Per Endrick si tratta del goal numero 5 in altrettante presenze in questa edizione della Coppa del Re.

Nella ripresa Endrick lascia il posto a Mbappé e succede l'incredibile. La Real Sociedad torna avanti grazie all'autorete di Alaba al 72' e poi all'80' si porta sull'1-3 con Oyarzabal. All'82' Bellingham riapre tutto sfruttando un altro assist di Vinicius e all'86' Tchouameni fa 3-3 su passaggio di Rodrygo. Discorso chiuso? Macché! Al terzo minuto di recupero Oyarzabal fa doppietta e fissa il risultato sul 3-4, mandando la partita ai tempi supplementari. Ancelotti fa entrare dalla panchina Arda Guler, che al 115' pennella per il colpo di testa vincente di Rudiger.

Il Real Madrid passa il turno e aspetta in finale la vincente di Atletico Madrid-Barcellona, in calendario mercoledì sera (andata 4-4).