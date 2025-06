Real Madrid: Endrick salta il Mondiale per Club. Bellingham si opera a luglio

Brutte notizie per il Real Madrid che perde Endrick. L'attaccante brasiliano classe 2006, a segno 7 volte in 37 partite stagionali, sarà costretto a saltare il Mondiale per Club per una lesione muscolare. L'ex Palmeiras si è fatto durante l'ultima partita di Liga, inutile per i fini della classifica, contro il Siviglia: il talento brasiliano in maglia 16 al 56° ha alzato bandiera bianca, dopo aver accusato un fastidio alla parte posteriore della gamba destra.

Questo il comunicato del club madridista: "A seguito degli accertamenti effettuati oggi dal Servizio Medico del Real Madrid, al nostro giocatore Endrick è stata diagnosticata una lesione al tendine del bicipite femorale destro". Tornerà per la nuova stagione.

Sarà al Mondiale per Club, poi verrà operato alla spalla sinistra Jude Bellingham. Il nazionale inglese, dal novembre 2023, quando subì la lussazione all’articolazione contro il Rayo Vallecano, gioca con una fasciatura speciale sotto la maglia, dopo l'impegno negli States andrà sotto i ferri per risolvere una volte per tutte il problema. Resterà lontano dai campi di gioco per circa tre mesi. Qualora dovesse spingersi fino alla finale del Mondiale per Club, il Real Madrid sarà impegnato fino al 13 luglio.