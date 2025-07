Real Madrid-Juventus, cosa succede in caso di parità al 90': il regolamento del Mondiale per club

Tre ottavi di finale del Mondiale per club sono già proseguite dopo i tempi regolamentari: lo scenario tra Real e Juve in caso di pari

Real Madrid e Juventus si sfidano all'Hard Rock Stadium di Miami per il settimo e penultimo ottavo di finale della prima edizione del Mondiale per club Fifa. Dall'esito della sfida tra i blancos e la formazione allenata da Igor Tudor uscirà la rivale della vincente tra Borussia Dortmund e Monterrey ai quarti di finale. Real Madrid e Juventus si affrontano in una partita della durata di 90', ma in caso di parità cosa contempla il regolamento della competizione e quale delle due formazioni accederebbero al turno successivo?





Come è già accaduto nei match tra Palmeiras e Botafogo, Chelsea e Benfica, Al-Hilal e Manchester City, nel caso in cui la parità persistesse dopo il 90°, Real Madrid e Juventus sarebbero chiamate a disputare due tempi supplementari, della durata di 15' ciascuno. E nell'eventualità in cui nessuna delle due squadre riuscisse ad imporsi con almeno un goal di vantaggio sull'avversaria, la sfida avrebbe il suo naturale epilogo ai calci di rigore.





Ad oggi, le formazioni che hanno ottenuto già il pass per i quarti di finale della prima edizione del Mondiale per club Fifa – in corso di svolgimento negli Stati Uniti – sono Palmeiras, Chelsea, Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, Fluminense ed Al-Hilal. Una tra Real Madrid e Juventus ed una tra Borussia Dortmund e Monterrey completeranno il tabellone tennistico. La finale del torneo è prevista il prossimo 13 luglio.