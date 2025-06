Real Madrid, l'ultima di Ancelotti e Modric al Bernabeu: l'omaggio dei tifosi e la coreografia da brividi

L'ultimo ballo di Luka Modric e Carlo Ancelotti davanti alla propria gente. Quella giocata oggi contro la Real Sociedad, è stata l'ultima gara del centrocampista croato con la maglia dei Blancos al Bernabéu e l'ultima partita di Carlo Ancelotti alla guida del Real Madrid. Dopo 13 anni di successi, infatti, il classe 1985 saluta la Spagna, così come saluta il tecnico italiano, che dice addio per la seconda volta alle Merengues.

Modric lascia Madrid dopo 591 partite disputate, 43 goal segnati e 95 assist forniti. Sono, invece, 28 i trofei conquistati da Luka durante la sua lunga carriera in maglia Real, che fanno del centrocampista il giocatore più titolato della storia dei Blancos. Questo il suo palmares: cinque Supercoppe di Spagna, due Coppe di Spagna, quattro Campionati spagnoli, sei Champions League, cinque Supercoppe UEFA, cinque Coppe del Mondo per club e una Coppa Intercontinentale.

Ancelotti, invece, conclude il suo secondo mandato sulla panchina del Real e lo fa dopo aver guidato i Blancos alla conquista di 3 Champions League, 3 Mondiali per Club, 3 Supercoppe europee, 2 titoli della Liga, 2 titoli di Copa del Rey e 2 Supercoppe di Spagna. Il tutto per un totale di 15 titoli conquistati in sei stagioni. Il tecnico emiliano adesso si prepara a diventare il nuovo commissario tecnico della nazionale del Brasile.

LA PARTITA DI MODRIC - La gara tra due squadre ormai in vacanza e senza implicazioni di classifica si è chiusa sul 2 a 0: doppietta di Mbappé che ipoteca la Scarpa d'Oro. La prima rete del francese arriva dopo un calcio di rigore da lui stesso sbagliato, la seconda su assist di Vinicius. Per il croato le solite e ultime giocate di classe: aperture con la sua classica trivela, lanci a destra e manca fino alla sostituzione. Al minuto 87 il cambio e la standing ovation del Bernabeu mentre l'ex Pallone d'Oro lasciava il campo al giovane Chema Andres. E tra i tanti giunti a omaggiarlo c'era anche l'ex compagno di reparto Toni Kroos con il quale è andato in scena un lungo e bell'abbraccio.

LE PAROLE - Emozionati per l'addio, sia Modric che Ancelotti hanno preso il microfono e si sono rivolti ai tifosi con delle sentite parole. Queste le dichiarazioni del croato: "È arrivato il momento che non avrei mai voluto arrivasse ma è stato un viaggio lungo e meraviglioso. Prima di tutto voglio ringraziare il club, il presidente Florentino Perez. Voglio ringraziare tutti gli allenatori che ho avuto in questi anni, i compagni che mi hanno accompagnato e le persone che mi hanno aiutato. Grazie di cuore. Anche alla mia famiglia. Abbiamo vinto tanto, abbiamo vissuto momenti meravigliosi. È il vostro amore che mi avete dato in tutti questi anni. Non ci sono parole per ringraziarvi per tutto ciò che mi avete dato. Voglio dire una frase che ho letto e mi è piaciuta: Non piangere perché è finita, sorridi perché è accaduto. Hala Madrid e niente di più". Glifa eco Ancelotti: "Mica facile parlare, qui, oggi. Ci provo. È stato un onore, è stato un piacere allenare questo club, questa squadra. Voglio ringraziare innanzitutto il mio caro presidente, Florentino. È stato fantastico, grazie per questi momenti. È stato straordinario vivere tutto questo con voi, è stata una storia indimenticabile, perché nessuno può dimenticare i tre gol di Karim contro il PSG, nessuno può dimenticare i due di Rodrygo contro il City né l’assist di Luka. E nessuno può dimenticare i due gol di Joselu. Enemmeno io posso dimenticare ogni giorno passato qui. E concludo con 'Hala Madrid e niente di più'. Vi voglio bene".

CI SARÀ AL MONDIALE PER CLUB - La partita disputata da Modric oggi non è comunque l'ultima gara del fantasista croato con la maglia del Real Madrid. Come riportato nel comunicato uscito negli scorsi giorni, infatti, i Blancos hanno concordato "di concludere un periodo indimenticabile come giocatore del nostro club al termine della Coppa del Mondo per club, che la nostra squadra giocherà negli Stati Uniti a partire dal 18 giugno".

COREOGRAFIA DA BRIVIDI- Prima del fischio d'inizio della gara, sugli spalti del Santiago Bernabéu sono stati esposti due grandi striscioni con le foto di Modric e di Ancelotti. Questo il messaggio per il centrocampista croato: "Gracias Leyenda". Questo, invece, per Re Carlo: "Gracias Carletto".