Real Madrid-Pachuca: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Il Real Madrid cerca la prima vittoria al Mondiale per Club e nella seconda giornata della fase a gironi affronta il Pachuca.

Dopo il pareggio all'esordio contro l'Al Hilal di Simone Inzaghi (1-1), i Blancos di Xabi Alonso giocano al Bank of America Stadium di Charlotte per trovare tre punti fondamentali nella corsa al primo posto del gruppo H, occupato dal Salisburgo che nel primo turno ha battuto i messicani del Pachuca.

Tutte le informazioni su Real Madrid-Pachuca: quando si gioca, formazioni e dove vederla in tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

REAL MADRID-PACHUCA: CANALE TV E STREAMING

Partita: Real Madrid-Pachuca

Data: domenica 22 giugno 2025

Orario: 21.00 italiane

Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID-PACHUCA

REAL MADRID (3-4-2-1): Courtois; Asencio, Rudiger, Huijsen; Alexander-Arnold, Tchouameni, Ceballos, Mendy; Bellingham, Vinicius Junior; Endrick. All. Xabi Alonso.

PACHUCA (4-2-3-1): Moreno; Rodriguez, Cabral, Barreto, Aceves; Pedraza, Bautista; Idrissi, Gonzalez, Rodriguez; Rondón. All. Almada.

DOVE VEDERE REAL MADRID-PACHUCA IN TV - La sfida tra Real Madrid e Pachuca si potrà seguire in diretta tv gratuitamente anche su DAZN: sarà necessario scaricare l'app su smart tv compatibile, su console di gioco (PlayStation, Xbox) oppure attraverso dispositivi come Amazon Fire Stick TV, Google Chromecast e TIMVISION Box.

REAL MADRID-PACHUCA IN DIRETTA STREAMING - Real Madrid-Pachuca sarà disponibile anche in diretta streaming gratuita su DAZN: basterà scaricare l'app su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc o collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE - La telecronaca della partita su DAZN è affidata a Alberto Santi.