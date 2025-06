Il Real Madrid del nuovo tecnico Xabi Alonso trova la prima vittoria al Mondiale per Club, sconfiggendo 3-1 nella seconda giornata della fase a gironi i messicani del Pachuca di Guillermo Almada, dopo il rosso al 7' per Raul Asencio, per il fallo su Rondon lanciato a rete, e le reti che arrivano dopo di Bellingham, Arda Guler, obiettivo di mercato dell'Inter, Valverde e Montiel. Dopo il pareggio per 1-1 all'esordio contro l'Al Hilal di Simone Inzaghi, i Blancos, privi di Mbappè, vincono in 10 al Bank of America Stadium di Charlotte, alle 21 italiane, e salgono al primo posto del Gruppo H, a quota 4 punti, in attesa di Salisburgo-Al Hilal. Messicani eliminati.

IL TABELLINO

Real Madrid-Pachuca 3-1

MARCATORI: 35' Bellingham (R), 43' Arda Guler (R), 70' Valverde (R), 80' Montiel (P)

ASSIST: Fran Garcia (R), Gonzalo Garcia (R), Brahim Diaz (R), Lopez (P)

REAL MADRID (4-4-2): Courtois; Alexander-Arnold (dal 78' Rudiger), Fran Garcia, Huijsen, Raul Asencio; Bellingham (dal 61' Ceballos), Valverde, Tchouameni, Guler (dal 61' Modric); Vinicius Junior (dall'87' Munoz), Gonzalo Garcia (dal 46' Brahim Diaz). All. Xabi Alonso.

PACHUCA (4-3-3): Moreno; Bauermann, Bryan Gonzalez, Pereira, Luis Rodriguez (dal 64' Lopez); Palavecino (dal 72' Guzman), Bautista (dal 46' John Kennedy), Montiel; Alexei Dominguez (dal 46' Cabral), Rondon, Kenedy (dal 61' Sanchez). All. Almada.

ARBITRO: Abatti R. (BRA)

AMMONITI: Palavecino (P)

ESPULSI: 9' Raul Asencio (R)

I GOAL E LE AZIONI SALIENTI:

90'+5 - Qualche scaramuccia nel finale, dopo un infortunio a Rudiger nel mezzo dell'area del Real Madrid.

80' - ACCORCIA IL PACHUCA, MONTIEL! Il 19enne riceve al limite dell'area e calcia forte, non lasciando scampo a Courtois, per il 3-1.

70' - TRIS REAL MADRID, VALVERDE! Vinicius appoggia per Valverde, che apre per Brahim Diaz: lancio perfetto in area per l'inserimento dell'uruguaiano, che batte Moreno per il 3-0.

57' - Pachuca vicino al goal: ancora Rondon, che in tap-in spaventa Courtois, ma spedisce fuori.

43' - RADDOPPIO DEL REAL MADRID, ARDA GULER! Grandissima azione del Madrid, cross dalla destra di Alexander-Arnold, splendida sponda di Gonzalo Garcia per il turco, che controlla e batte il portiere del Pachuca.

35' - VANTAGGIO DEL REAL MADRID, COLPISCE BELLINGHAM! Primo goal nel Mondiale per club di Jude, dopo la rete realizzata ieri dal fratello Jobe, con la maglia del Borussia Dortmund: palla filtrante di Fran Garcia, percussione in area e mancino potente dell'inglese, che vale l'1-0 degli spagnoli in 10 contro 11.

22' - Ancora Pachuca! Questa volta è Palavecino a sfiorare il vantaggio, il suo tiro esce di poco a lato.

20' - Si vede anche il Real: assist di Bellingham per Vinicius, tiro respinto da Moreno.

18' - Solo Pachuca in campo: doppia occasione, con i tiri di Kenedy e Bautista, respinti non senza difficoltà da Courtois.

9' - Ancora Pachuca: palla filtrante per Kenedy, che da posizione defilata non riesce a battere Courtois.

7' - ESPULSO RAUL ASENCIO! Trattenuta del difensore del Real su Rondon, lanciato a rete da Kenedy: l'arbitro non ha dubbi ed estrae il rosso. La punizione conseguente di Palavecino non crea pericoli.

3' - Rondon subito pericoloso! Calcio d'angolo dalla destra, si coordina il venezuelano del Pachuca, con il tiro al volo che termina di poco fuori.

GRUPPO H:

Real Madrid 4 punti

Salisburgo 3 punti

Al Hilal 1 punto

Pachuca 0 punti