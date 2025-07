Real Madrid, perché è stato espulso Huijsen: salta la semifinale col PSG

Il difensore del Real Madrid ed ex-Juventus è stato espulso nel pazzo finale della gara vinta 3-2 contro il Dortmund. Cos'è successo e cosa dice il regolamento?

Pioggia di squalificati al Mondiale per Club in vista della semifinale fra Paris Saint Germain e Real Madrid. Se il club parigino non avrà a disposizione né Pacho, né Lucas Hernandez, entrambi espulsi nel corso del quarto di finale vinto contro il Bayern Monaco, le Merengues dal canto loro non avranno a disposizione Dean Huijsen, anche lui espulso nel quarto di finale vinto per 3-2 contro il Borussia Dortmund. Un rosso che ha scatenato le vibranti proteste sia del difensore ex-Juventus, ma anche e soprattutto dell'intera formazione spagnola. Ma cosa dice il regolamento? Il rosso è giusto.

L'AZIONE - La gara era da poco passata dal 2-1 di Beier al 3-1 al volo di Mbappé, ma con ancora qualche minuto di partita da giocare Huijsen si è fatto beffare su una palla verticale su cui l'attaccante del Dortmund Guirassy si è fiondato come un rapace. Il centrale spagnolo di origini olandesi ha provato ad intercettare il pallone sfiorandolo col destro, ma lasciandolo nella disposizione del centravanti guineano che poi è stato steso dalla successiva trattenuta di Huijsen che ha convinco l'arbitro a concedere rigore ed espulsione.

PERCHÈ ROSSO? - Il rosso è giusto e il rigore anche, ma come mai non c'è stata la ormai celebre "depenalizzazione"? Il motivo è legato alla tipologia di intervento perché sebbene Huijsen abbia giocato il pallone in un primo momento, subito dopo, con la palla ancora a disposizione di Guirassy, ha effettuato un fallo antisportivo (la trattenuta) che riporta le condizioni nel paradigma arbitrale del dogso e non del tentativo di giocata.