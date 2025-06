Real Madrid, Perez supera Bernabeu: presidente con più Champions nella storia

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti batte per 2-0 il Borussia Dortmund nella finale di Wembley e vince la 15esima Coppa dei Campioni/Champions Legue della sua storia. Nel finale di partita, decidono i gol di Carvajal, di testa su angolo di Kroos (alla sua ultima partita con i Blancos), e di Vinicius, di sinistro. Se per Ancelotti si tratta della quinta Champions League da allenatore (tre con il Real Madrid e 2 con il Milan), per il presidente Florentino Perez siamo a quota 7: è appena diventato, quindi, il patron più vincente nella storia dei Blancos, superando Santiago Bernabeu con 6 affermazioni nell'allora Coppa dei Campioni.