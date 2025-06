Real Madrid, Rudiger si racconta: 'Fino ai 15 anni, facevo la pipì a letto. Adoro bullizzare gli avversari'

"Fino all’età di 15 anni bagnavo il letto facendo pipì. Non c'è niente di cui vergognarsi. È vero che da un lato è umiliante, ma va bene così, è la vita. Cosa posso fare al riguardo? Ho smesso di bere dopo le 20:00 (ride, ndr)". A dirlo è Antonio Rudiger, difensore del Real Madrid, che in un'intervista a Carré ha raccontato qualche aneddoto su se stesso: "Perché mi piace bullizzare gli avversari? Perché lo adoro, mi dà una super sensazione. Non sono in campo per farmi amici".

Perché il Real Madrid dovrebbe vincere la Champions? Chi è il più forte al mondo?

"Grazie alla sua grandezza. Bellingham è il migliore".

Chi è il difensore più forte al mondo?

"Sergio Ramos, ancora lui. Dobbiamo rispettare le leggende come lui Thiago Silva, Pepe".

Chi sono i due attaccanti più difficili da marcare contro cui ha giocato?

"Ne dico due, CR7 e Aguero. Mbappé? Non è un centravanti puro, è un'ala. Ma può essere un problema molto spesso. Nessun giocatore mi ha fatto paura".

Per Mbappé è una buona scelta venire al Real?

"Chi ha detto che verrà? Non c'è niente di ufficiale. Tutti i giocatori al mondo hanno sempre giocato al Real Madrid... Dunque sì, è uno dei migliori al mondo. Funzionerebbe bene".