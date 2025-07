Real Madrid, si chiude l'avventura di Modric: ora il Milan

Luka Modric ha chiuso così la sua avventura al Real Madrid: ora può partire la sua avventura al Milan.

Termina qui l’avventura di Luka Modric con la maglia del Real Madrid. I Blancos sono stati eliminati dal Mondiale del Club per mano del Paris Saint-Germain: i parigini hanno dominato la sfida, vincendo la semifinale e centrando l’accesso alla finalissima grazie a un secco 4-0. La carriera del centrocampista nella capitale spagnola si chiude così, con il prossimo capitolo che è pronto a scriversi: tutto pronto per il passaggio a parametro zero al Milan.

Come confermato anche dal tecnico rossonero Massimiliano Allegri, nelle prossime settimane Modric arriverà a Milano come rinforzo d'esperienza per la stagione senza coppe europee del club di Via Aldo Rossi. Tifoso del Diavolo da bambino, il Pallone d’Oro 2018 croato ha scelto di proseguire la sua carriera proprio con la maglia del Milan. Una volta terminato il suo periodo di vacanze, Modric verrà ufficializzato dalla società meneghina come nuovo acquisto e si presenterà alla corte di Allegri nel corso del mese di agosto.

Ricordiamo come Luka Modric abbia detto sì al Milan dopo un decisivo il blitz in Croazia del direttore sportivo rossonero Igli Tare. Il nazionale croato metterà la sua firma sul contratto annuale con opzione per la seconda stagione a 4 milioni di euro, bonus compresi. Modric andrà a rimpolpare la mediana di Allegri - che ha già visto l'arrivo ufficiale di Samuele Ricci dal Torino - ora composta anche da Bondo, Musah, Loftus-Cheek, Fofana. Considerando gli esuberi Pobega, Adli e Bennacer, si attendono ulteriori innesti con le piste sempre vive e attive che portano ad Ardon Jashari e Javi Guerra.

Al termine della sfida contro il PSG, tutti i compagni del Real sono andati ad abbracciare Modric per salutarlo e rendere omaggio alla sua leggendaria carriera in quel di Madrid come dimostrato dalle immagini a disposizione di DAZN. Nell'ultima stagione, il croato ha raccolto 35 presenze con 2 goal e 6 assist in Liga, 14 presenze e 3 assist in Champions League, 5 presenze e 2 goal in coppa del Re.