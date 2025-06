Real Madrid, ufficiale: accordo con Ancelotti per l'addio

"Gracias Carlo". Il Real Madrid saluta Ancelotti. L'allenatore italiano lascia il club spagnolo del presidente Florentino Perez per diventare il nuovo commissario tecnico della nazionale del Brasile. La sua ultima panchina allo Stadio Santiago Bernabeu sarà in occasione dell'ultima giornata della Liga spagnola in casa contro la Real Sociedad, in calendario sabato pomeriggio con calcio d'inizio alle ore 16:15. Il Real Madrid è secondo in classifica 4 punti dietro al Barcellona, neo-campione di Spagna. Al posto di Ancelotti arriverà il tecnico spagnolo Xabi Alonso del Bayer Leverkusen, a sua volta in trattativa con l'olandese Erik ten Hag (ex Ajax e Manchester United).

LE PAROLE - Lo stesso Carlo Ancelotti ha dichiarato in conferenza stampa: "Non volevo e non voglio allenare un'altra squadra di club dopo il Real Madrid, vado via con l'amore dei tifosi. Ora per me ci sarà il Brasile e i Mondiali, sono emozionato".

IL COMUNICATO - Real Madrid e Carlo Ancelotti hanno raggiunto un accordo per porre fine al suo mandato come allenatore del Real Madrid. Il nostro club desidera esprimere la sua gratitudine e il suo affetto a una delle più grandi leggende del Real Madrid e del calcio mondiale.

Carlo Ancelotti ha guidato la nostra squadra attraverso uno dei periodi di maggior successo nei nostri 123 anni di storia ed è diventato l'allenatore con più titoli nella nostra storia: 3 Champions League, 3 Mondiali per Club, 3 Supercoppe europee, 2 titoli della Liga, 2 titoli di Copa del Rey e 2 Supercoppe di Spagna. In totale 15 titoli nelle sei stagioni in cui ha militato nel nostro club.

Per il presidente del Real Madrid, Florentino Perez: "Carlo Ancelotti è ormai parte integrante della grande famiglia del Real Madrid. Siamo orgogliosi di aver avuto un allenatore che ci ha aiutato a raggiungere così tanti successi e che ha anche rappresentato in modo esemplare i valori del nostro club".

Domani il Santiago Bernabeu gli renderà omaggio in quella che sarà l'ultima partita di Carlo Ancelotti sulla panchina del Real Madrid.

Il Real Madrid augura a lui e a tutta la sua famiglia la migliore fortuna in questa nuova fase della sua vita.