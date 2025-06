Real Madrid, ufficiale l'arrivo di Alexander-Arnold: 10 milioni al Liverpool per fargli giocare il Mondiale per Club

Il Real Madrid è letteralmente scatenato sul calciomercato e dopo aver messo a segno il colpo Dean Huijsen dal Bournemouth, ha ufficializzato l'acquisto di Trent Alexander-Arnold dal Liverpool. Nonostante la scadenza del contratto del terzino con i Reds fosse prevista per il 30 giugno, i Blancos hanno deciso di pagare 10 milioni di euro per assicurarsi subito l'inglese, così da poterlo impiegare per il Mondiale per Club. A riportarlo è Fabrizio Romano, che sottolinea come la clausola rescissoria presente nel contratto del terzino è di un miliardo di euro

IL COMUNICATO - "Il Real Madrid CF e il Liverpool FC hanno raggiunto un accordo che legherà Trent Alexander-Arnold al nostro club per le prossime sei stagioni, dal 1° giugno 2025 al 30 giugno 2031.

l nazionale inglese di 26 anni si unisce alla nostra squadra dopo aver vinto nove titoli con il Liverpool: 1 Champions League, 1 Coppa del mondo per club, 1 Supercoppa europea, 2 titoli di Premier League, 1 FA Cup, 2 Coppe di Lega e 1 FA Super Cup.

Alexander-Arnold, che ha trascorso l’intera carriera calcistica nel Liverpool, è un nazionale inglese a tutti gli effetti dal 2018, con cui ha giocato due Mondiali (2018 e 2022) e un Europeo (2024).

A livello individuale, è stato inserito una volta nel FIFA FIFPro World 11 (2020), due volte nella Squadra della Stagione della UEFA Champions League (2018/19 e 2021/22) e tre volte nella Squadra All-Star della Premier League (2018/19, 2019/20 e 2021/22). È stato anche nominato Giovane Giocatore dell’Anno della Premier League nel 2019/20.

Alexander-Arnold giocherà con il Real Madrid nel Mondiale per club, che si terrà negli Stati Uniti a partire dal 14 giugno”.