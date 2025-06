Real Madrid, Xabi Alonso: "Senza gli insegnamenti di Ancelotti non sarei qui"

Xabi Alonso, nuovo allenatore del Real Madrid, è stato presentato ufficialmente dal club Blanco a Valdebebas. L'ex centrocampista prende il posto di Carlo Ancelotti, che diventa ct del Brasile: "Io sono qui per questa nuova avventura con molta energia, vi mando un saluto e Hala Madrid!".

Il presidente Florentino Perez è stato il primo a prendere la parola: "La forza di questo club è continuare a lavorare. Oggi è un giorno molto speciale. È l'inizio di una nuova tappa. Un nuovo allenatore che è stato uno dei migliori giocatori del mondo e rappresenta i valori del madridismo. Sappiamo quello che rappresenta il Real Madrid per te. Come giocatore hai lasciato il segno non solo nel Real Madrid, ma anche nel Liverpool, nel Bayern Monaco e sei stato una delle leggende che ha vinto il Mondiale con la Spagna".

Il presidente del Real Madrid ha continuato: "Come allenatore del Leverkusen, hai anche raggiunto un traguardo che ti rende uno dei migliori allenatori al mondo. Ora ti trovi ad affrontare una delle sfide più grandi della tua vita. Sai che questi tifosi ti amano e ti ammirano, e sono sicuro che insieme condivideremo di nuovo grandi gioie. Benvenuto a Madrid, caro Xabi".

Poi è toccato a Xabi Alonso parlare: "Oggi è un giorno speciale per me, segnato sul calendario per sempre. Mi sento come se stessi tornando a casa perché il legame con il Real Madrid non ha mai cessato di esistere. Da quando sono entrato a Valdebebas, un'ora e mezza fa, quella sensazione è rinata. Grazie, Presidente, per aver pensato che fossi la persona giusta per guidare questa nuova era. Da quando è stato annunciato nei giorni scorsi, sento che il Real Madrid ha quell'entusiasmo per una nuova era e per raggiungere qualcosa di più. È un bel momento per tutti, grazie alla mia famiglia, senza la quale sarebbe impossibile essere qui oggi. Vi devo molto. Ma voglio parlare del ruolo che sto assumendo. Carlo è stato una grande influenza, senza i suoi insegnamenti che mi ha dato, non sarei qui. Spero di essere all'altezza delle aspettative".

"Abbiamo una squadra fantastica e un futuro luminoso - conclude Xabi Alonso, come riporta Sportmediaset -. Sono entusiasta di costruire una grande squadra, convinto che potremo raggiungere traguardi degni del Real Madrid. Voglio che i tifosi siano orgogliosi, voglio che trasmettiamo gioia e voglio che i tifosi dicano che questa è la squadra che mi piace. Se riusciremo a infiammare questo spirito, avremo una squadra inarrestabile".