Real Madrid, Xabi Alonso vuole riprendersi Nico Paz: obiettivo Mondiale per club, quanto incassa il Como

. Per distacco la migliore rivelazione di questo campionato di Serie A, il centrocampista argentino classe 2004 ha dimostrato di essere un calciatore decisivo in una competizione di alto livello e di poter ambire a platee ancora più importanti.per la sua affermazione e per richiamare le attenzioni a livello internazionale.

La novità delle ultime settimane, riportata dai colleghi di Cadena Cope, è che il nuovo allenatore del Real Madrid Xabi Alonso ha manifestato l'intenzione di parlare col ragazzo e col suo entourage per riportarlo subito in Spagna. Esercitando la prima delle due clausole di recompra inserite nell'accordo sottoscritto poco meno di un anno fa col Como, attraverso il pagamento di 8 milioni di euro (che sarebbe salito a 9 in caso di riacquisto nel 2026). Non solo, l'ex allenatore del Bayer Leverkusen – che dal prossimo 1° giugno prenderà il posto di Carlo Ancelotti, prossimo ct del Brasile – confida di avere Nico Paz disponibile per il Mondiale per club che inizia il prossimo 13 giugno.

Per Cadena Cope, il contatto tra Xabi Alonso ed il talento argentino è previsto già questa settimana e sarà determinante per conoscere la sua volontà. Nico Paz, che nei mesi scorsi ha avuto modo di incontrare il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti, anche in compagnia del padre-agente, non ha mai nascosto il suo desiderio di fare ritorno a Madrid un giorno, dopo gli inizi nella sua cantera. Il fantasista, che con la maglia del Como ha totalizzato o 6 goal e 9 assist in 34 partite, ha esordito pure nella prima squadra merengue l'8 novembre 2023, in una partita di Champions League contro lo Sporting Braga. E, proprio nella sfida contro il Napoli del 29 novembre dello stesso anno, ha trovato anche la sua prima rete in gare ufficiali coi blancos.

