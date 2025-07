Record di spettatori a San Siro per Italia-Francia: non succedeva dal 2018

San Siro si prepara ad ospitare l’ultima gara valida per il girone A di Nations League, tra l’Italia di Luciano Spalletti e la Francia di Didier Deschamps. La Nazionale azzurra e quella transalpina si sono affrontate lo scorso 6 settembre al Parco dei Principi, dove Donnarumma e compagni si imposero per 3-1 in rimonta grazie alle reti di Dimarco, Frattesi e Raspadori che ribaltarono quella dopo meno di un minuto di Barcola.

RECORD - La cornice di pubblico sarà quella delle grandi occasioni, con il Meazza che farà registrare il ‘tutto esaurito’: 68.000 tifosi attesi per la sfida ai Les Bleus. Come riportato da Calcio e Finanzasi tratta del record di spettatori, in una gara della Nazionale, registrato dal 2018: più precisamente dal 17 novembre quando sul prato dello stadio meneghino si giocò Italia-Portogallo - gara di Nations League - a cui assistettero 73mila persone. Sugli spalti ci saranno anche diverse figure istituzionali, dei due club milanesi (Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter e Zlatan Ibrahimovic Senior Advisor del Milan) ma non solo.

LE PAROLE DEL CAPITANO - Sull’atmosfera che si potrà respirare si è espresso il capitano della Nazionale azzurra, Gianluigi Donnarumma: “A San Siro ci sarà un’atmosfera incredibile. Come dirò alla squadra, se c’è questa atmosfera è anche merito nostro che siamo riusciti a dare emozioni a tutti gli italiani. Quindi dobbiamo essere orgogliosi, andare in campo e farli emozionare. Poi a fine partita ci stringeremo in un grande abbraccio”.