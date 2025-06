Parole d’amore da parte di Tijjani Reijnders nei confronti del suo ex club, il Milan. Il centrocampista olandese del Manchester City, in alcune dichiarazioni riportate da La Gazzetta dello Sport, è tornato a parlare della società rossonera prima della sfida che vedrà i Citizens affrontare la Juventus nell’ultimo turno del Girone G del Mondiale per Club.

MILAN - "Se mi manca il Milan? Certo, ho vissuto due grandi stagioni nel Milan, resterà per sempre nel mio cuore. Ho solo sentimenti positivi per il Milan. Ho fatto questo passo per una ragione sportiva e ora sono felice al Manchester City".

IBRAHIMOVIC - "Cosa mi ha detto Ibrahimovic? Ibra era felice per me e di questo mio trasferimento al Manchester City, ma avrebbe voluto che restassi al Milan”.

LEAO - “Leao? Non ho avuto contatti con lui, si è semplicemente congratulato con me per il mio trasferimento. Ora i ragazzi sono in vacanza, penso che staranno recuperando per essere pronti per la prossima stagione".

Ricordiamo che l’ex 'AZ Alkmaar guadagnerà 7 milioni di euro a stagione e si è trasferito al Manchester City per una cifra complessiva di 70 milioni di euro: 57 milioni di base fissa, più 10 milioni di bonus facilmente raggiungibili e altri 3 di bonus più complicati da ottenere.