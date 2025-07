Reijnders: "Milano è rossonera. Sono innamorato del Milan, è stato facile rinnovare. Sogno lo Scudetto"

nel secondo atto della semifinale di Coppa Italia, regalando a se stesso e alla formazione rossonera la possibilità di giocarsi la conquista di un altro titolo dopo la Supercoppa Italiana dello scorso gennaio., autore della rete che contro i nerazzurri ha chiuso la partita, ha confessato le proprie sensazioni dalle pagine de La Gazzetta dello Sport.

“Milano è rossonera, perché in questa stagione l'Inter non ci ha mai battuti. L'ultimo è stato il migliore dei 5 derby giocati. In campo eravamo affamati come cani e in più abbiamo mostrato quella qualità che non sempre si è vista durante la stagione”, dichiara il centrocampista olandese. Reijnders è stato uno dei migliori, se non il miglior calciatore rossonero nel corso di una stagione piena di alti e bassi per la squadra, tanto che il suo nome è finito ben presto sul taccuino delle big di mezza Europa. Eppure, il suo legame col Milan appare fortissimo: “Vivere in Italia e giocare in una società come il Milan è il sogno che avevo sin da bambino. La mia famiglia è felice qui e, quando mi è stato proposto il rinnovo (fino al 2030, ndr), la scelta è stata facile. Ringrazio anche il club: i dirigenti sono stati veloci a prolungare il nostro accordo e ora sono contento”.

Sempre a La Gazzetta dello Sport, il numero 14 rossonero si proietta con la mente alla possibilità di alzare la Coppa Italia al cielo di Roma il prossimo 14 rossonero: “Vincere la Supercoppa è stato fantastico e ho provato sensazioni incredibile. Mi ha fatto venire voglia di vincere altri trofei. Essere in finale di Coppa Italia è una grande chance e dobbiamo andare a Roma con l'unico obiettivo di vincere. Il Bologna è un avversario forte, che fa un bel possesso palla e ha qualità in avanti. Rispetto al match perso in campionato, però, giochiamo in maniera diversa e sono convinto che faremo meglio. Siamo fiduciosi perché siamo il Milan e abbiamo una squadra di qualità”.

Il discorso si sposta poi per Reijnders sui cambiamenti tattici apportati dall'allenatore Sergio Conceiçao e sul suo ruolo in campo: “Il mister ha molti meriti per questa finale. Abbiamo parlato della possibilità di vincere due trofei e siamo scesi in campo determinati. Il nuovo modulo si adatta bene alle caratteristiche della rosa: si può sempre migliorare ma siamo sulla buona strada. Anche la mia posizione in campo quest'anno si adatta alle mie caratteristiche. Sono un centrocampista box to box e ora arrivo molto più vicino all'area con spazio per calciare”.

Tijjani Reijnders conclude la sua intervista a La Gazzetta dello Sport con una “promessa” ai tifosi del Milan: “Il mio sogno è vincere trofei. In questa stagione possiamo conquistarne due, ma nelle prossime quello più grande è di mettere la seconda stella sulla patch del club. Sono innamorato di questi colori, è un onore indossare questa maglia”.

