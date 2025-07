Reijnders rinnova con il Milan: niente clausola rescissoria

Tijjani Reijnders e il Milan sono sempre più vicini al rinnovo, tra interessamenti e dall'Olanda cifre spuntano nuovi dettagli su tempistiche e contratto: il prezzo di un'eventuale cessione futura lo farà il club rossonero.

"Il mio obiettivo più grande è vincere quanti più trofei possibile. Perché se gioco a calcio è per scrivere il mio nome nei libri di storia. Spero che ciò sia possibile al Milan, con cui presto estenderò il mio rapporto", aveva annunciato il centrocampista olandese in una recente intervista a France Football. E la data del fatidico "sì" si fa sempre più prossimo.

QUANDO RINNOVA REIJNDERS - Secondo quanto riferito da De Telegraaf, la scorsa settimana è stato raggiunto l'accordo per il rinnovo tra le parti, una fumata bianca arrivata dopo una lunga trattativa: sono serviti diversi colloqui e un lungo scambio di mail, alla fine è arrivata la stretta di mano tra il papà-agente e i dirigenti rossoneri.

I legali, si legge, stanno ultimando la stesura degli accordi e l'ufficialità della firma sul contratto è attesa per i primi giorni di marzo.

I DETTAGLI DEL CONTRATTO - Come riporta il quotidiano olandese, Reijnders prolungherà il proprio contratto con il Milan fino al 30 giugno 2030.

Per quanto riguarda le cifre, come avevamo anticipato su Calciomercato.com nelle scorse settimane, l'ex AZ Alkmaar vedrà il proprio ingaggio raddoppiato: dagli 1,7 milioni di euro netti a stagione passerà a 3,5 milioni più bonus legati a obiettivi personali e di squadra.

SEGNALE A CITY E BARCELLONA - Dal suo arrivo al Milan, nell'estate del 2023 per 20,5 milioni di euro, Reijnders è diventato un punto fermo del club e con il rinnovo diventerà uno dei giocatori più pagati in rosa. Il prolungamento è un premio alla sua crescita, ma anche un segnale alle squadre che nel corso degli ultimi mesi hanno manifestato interesse per il centrocampista classe 1998, su tutte Barcellona e Manchester City.

NIENTE CLAUOLA - In questo senso, è importante un altro dettaglio evidenziato da De Telegraaf. Nel nuovo contratto di Reijnders non sarà inserita nessuna clausola rescissoria: di conseguenza, il prezzo di un'eventuale cessione potrà farlo solo il Milan e solo un'offerta davvero irrinunciabile potrebbe convincere i rossoneri a sedersi al tavolo delle trattative.

