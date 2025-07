Renato Veiga, la Juventus si muove: l'obiettivo è averlo al Mondiale ma il Chelsea chiede 50 milioni

E Renato Veiga? Valutazioni in corso. Momenti di riflessione. E tutto ciò che serve, adesso, per prendere semplicemente un po' di tempo, perché poi c'è bisogno effettivamente di capire quale sarà il contorno della Juventus che sarà. Se comprenderà la Champions League, oppure no. E se proseguiranno le spese importanti, se il grande investimento, oltre a quello offensivo, sarà pure difensivo. Insomma: tanti dubbi, ad oggi. Risponde più o meno in serie, forse scontate: si aspetta il quarto posto, tenendosi pronti su ogni situazione, prima naturalmente di decidere.

SU VEIGA - Vale per Kolo Muani, vale per Conceicao (per il quale dipenderà quasi tutto dalla prossima guida tecnica, se ce ne sarà una differente), e vale pure per Veiga. Il difensore portoghese è stata una scommessa vinta: è partito a sinistra nella difesa a 4, subito apprezzato da Thiago Motta per le sue doti palla al piede e quelle caratteriali; ha proseguito da centrale dei 3 con Tudor, prendendo sin da subito un posto da titolare al rientro dall'infortunio, con Pierre Kalulu inizialmente partito dalla panchina. C'è apprezzamento, e tanto.

LA CIFRA -Servono però 50 milioni di euro, per strapparlo al Chelsea. I Blues hanno seguito e tanto la crescita mostrata da Renato in questi mesi bianconeri, non sono certi di volersene privare, ma davanti a una buona offerta non faranno barricate, proprio come non ne ha fatte Enzo Maresca quest'estate. Considerato però il livello raggiunto e mostrato dal difensore, la cifra di partenza è inevitabilmente alta, e dalle parti di Londra non la considerano una mossa per "spaventare" o una cifra così morbida, tale da iniziare una trattativa al ribasso. Tutt'altro.

PER IL MONDIALE - In attesa di capire e capirsi un po' di più, la Juventus vorrebbe portare Veiga al Mondiale per Club. Si attendono perciò novità, oltre a un contatto diretto tra i club per definire la posizione del calciatore nel mese di luglio. Da parte di Renato, tutta l'intenzione di chiudere al meglio la stagione in bianconero: a Torino ha trovato una situazione ideale per mettersi in mostra, e il desiderio è quello di andare negli USA con la maglia della Juve. Per quanto sia il protagonista di questa storia, però, sa benissimo che saranno gli altri a decidere per lui e su di lui.